Увеличилась средняя зарплата по области

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В администрации Ленинского района г. Саратова министерством экономического развития области совместно с УФНС России по Саратовской области проведено выездное заседание межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской области.В совещании приняли участие представители прокуратуры, службы судебных приставов, государственной инспекции по труду, полиции, исполнительных органов области.Комиссия рассмотрела деятельность 14 налогоплательщиков Ленинского и Фрунзенского районов г. Саратова. В этих организациях заработная плата работников существенно отстает от среднеотраслевого уровня и не превышает 22 тыс. рублей, в том числе у 8 не превышает минимального размера оплаты труда. Одновременно на сайтах вакансий по 4 организациям из числа рассматриваемых заработная плата указана в размере 35-40 тыс. рублей.В ходе совещания 6 организаций уведомили членов комиссии о повышении заработной платы. Семи из рассмотренных работодателей даны рекомендации повысить заработную плату до среднеотраслевого уровня и представить в районные администрации графики ее повышения.Отметим, что среднемесячная начисленная заработная плата работников Саратовской области за январь-декабрь 2022 года составила 42 293,4 рубля и увеличилась на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.