На инфраструктуру для участков многодетных семей выделят 100 млн рублей

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В этом году приступили к сложной задаче – обеспечить инфраструктурой участки многодетных семей. За 10 лет многим из них предоставили землю без всяких коммуникаций. Теперь предстоит поэтапно решать проблему, чтобы люди наконец-то получили возможность построить там собственный дом.Сложнее всего обстоит вопрос с подведением водоснабжения и строительством дорог. Это –обязанность муниципалитетов, но необходимых средств в районах не хватает. Поэтому с этого года запустили специальную программу, которая поможет построить необходимую инфраструктуру.Первый транш в 100 млн рублей получат Саратов, Энгельс и Балаково, где эта проблема является самой острой. Уже определили виды работ, которые планируется сделать. Например, в Саратове это водоснабжение участков многодетных в микрорайонах Латухино и Зональный, в Энгельсе – водоснабжение, освещение и обеспечение проезда в нескольких посёлках.Эта проблема касается не только крупных городов. Участки без коммуникаций есть также в Ершове, Балашове, Вольске, Хвалынске, Красноармейске, Ртищеве, Базарном Карабулаке. Все эти районы в течение недели должны просчитать, сколько денег им требуется, чтобы подвести воду и дороги к участкам. Средства для них начнём выделять в следующем этапе программы.