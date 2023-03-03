3 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
15:10 | 03 марта
В Саратове пройдет открытие 2-го Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду
14:30 | 03 марта
Область готова к безопасному прохождению паводка
13:30 | 03 марта
Благодаря господдержке продукция саратовского предприятия представлена в 10 регионах России
12:33 | 03 марта
Дорожники приступили к ремонту региональных дорог литым асфальтом
11:20 | 03 марта
Увеличилась средняя зарплата по области
11:00 | 03 марта
ЕРАИ назвал сумму, направленную в 2022 году на развитие российского спорта
10:27 | 03 марта
На инфраструктуру для участков многодетных семей выделят 100 млн рублей
09:39 | 03 марта
Расписание двух пригородных поездов в Саратовской области изменится
18:00 | 02 марта
В радищевском музее пройдет выставка «100 ЧУДЕС СВЕТА»
17:00 | 02 марта
Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на треть в феврале
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На инфраструктуру для участков многодетных семей выделят 100 млн рублей

Новости
Саратов, Энгельс и Балаково получат 100 млн рублей на инфраструктуру для участков многодетных
На инфраструктуру для участков многодетных семей выделят 100 млн рублей

В этом году приступили к сложной задаче – обеспечить инфраструктурой участки многодетных семей. За 10 лет многим из них предоставили землю без всяких коммуникаций. Теперь предстоит поэтапно решать проблему, чтобы люди наконец-то получили возможность построить там собственный дом.

Сложнее всего обстоит вопрос с подведением водоснабжения и строительством дорог. Это –обязанность муниципалитетов, но необходимых средств в районах не хватает. Поэтому с этого года запустили специальную программу, которая поможет построить необходимую инфраструктуру.

Первый транш в 100 млн рублей получат Саратов, Энгельс и Балаково, где эта проблема является самой острой. Уже определили виды работ, которые планируется сделать. Например, в Саратове это водоснабжение участков многодетных в микрорайонах Латухино и Зональный, в Энгельсе – водоснабжение, освещение и обеспечение проезда в нескольких посёлках.

Эта проблема касается не только крупных городов. Участки без коммуникаций есть также в Ершове, Балашове, Вольске, Хвалынске, Красноармейске, Ртищеве, Базарном Карабулаке. Все эти районы в течение недели должны просчитать, сколько денег им требуется, чтобы подвести воду и дороги к участкам. Средства для них начнём выделять в следующем этапе программы.