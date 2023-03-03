Расписание двух пригородных поездов в Саратовской области изменится

просмотров: 105

- № 6163 Саратов-1 – Ртищево отправлением со ст. Саратов-1 в 18:24 (позже на 16 минут), прибытием на ст. Ртищево в 21:23 (позже на 16 минут);- № 6325 Карамыш – Тарханы отправлением со ст. Карамыш в 16:09 (позже на 14 минут), прибытием на ст. Тарханы в 20:17 (позже на 14 минут).Время прибытия и отправления поездов – местное.Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.***Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».