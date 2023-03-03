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В радищевском музее пройдет выставка «100 ЧУДЕС СВЕТА»

Новости

Выставка «100 чудес света» проходит в рамках ежегодного фотопроекта «Арт-центра» в Перинных рядах.
В радищевском музее пройдет выставка «100 ЧУДЕС СВЕТА»

В каждой из фотовыставок – 100 лучших снимков победителей конкурса на одну важную и удивительную тему – «Неповторимость окружающего мира».

В этот раз на выставке представлены 100 фотографий, выполненные в 2016 году в различных уголках мира. Это 7-я коллекция от лучших фотографов мира.

Врио генерального директора Радищевского музея Елена Галактионова отмечает: «Фотографии позволят зрителям получить яркий калейдоскоп впечатлений: совершить путешествие в самые отдаленные уголки планеты, увидеть мир глазами других людей, узнать секреты флоры и фауны, познакомиться с удивительными культурами».

Вы сможете одновременно увидеть таинственных летучих мышей и самые напряженные моменты боя крокодилов. Насладиться красотой самых живописных лесов и величественных айсбергов. Улыбнуться курьезам из мира живой природы и восхититься величественными видами архитектурных сооружений.


Открытие: 3 марта в 17 часов (вход по пригласительным билетам, для прессы вход свободный)
По адресу: Первомайская, 75
Сроки проведения выставки: 4 марта – 4 июня