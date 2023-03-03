В радищевском музее пройдет выставка «100 ЧУДЕС СВЕТА»

просмотров: 161

В каждой из фотовыставок – 100 лучших снимков победителей конкурса на одну важную и удивительную тему – «Неповторимость окружающего мира».В этот раз на выставке представлены 100 фотографий, выполненные в 2016 году в различных уголках мира. Это 7-я коллекция от лучших фотографов мира.Врио генерального директора Радищевского музея Елена Галактионова отмечает: «Фотографии позволят зрителям получить яркий калейдоскоп впечатлений: совершить путешествие в самые отдаленные уголки планеты, увидеть мир глазами других людей, узнать секреты флоры и фауны, познакомиться с удивительными культурами».Вы сможете одновременно увидеть таинственных летучих мышей и самые напряженные моменты боя крокодилов. Насладиться красотой самых живописных лесов и величественных айсбергов. Улыбнуться курьезам из мира живой природы и восхититься величественными видами архитектурных сооружений.Открытие: 3 марта в 17 часов (вход по пригласительным билетам, для прессы вход свободный)По адресу: Первомайская, 75Сроки проведения выставки: 4 марта – 4 июня