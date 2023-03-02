Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на треть в феврале

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Пассажирооборот в феврале 2023 года составил 165,2 млн пасс-км, что на 61,5% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, в том числе в пригородном сообщении – 19,2 млн пасс-км (+28,5%), в дальнем следовании – 146 млн пасс-км (+67,2%).За 2 месяца 2023 года отправлено более 1,3 млн пассажиров (+22,4% к январю-февралю 2022 года), из них в пригородном сообщении – более 905 тыс. пассажиров (+18,8%), в дальнем следовании – около 401 тыс. (+31,3%).Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2023 года вырос на 45,6% к уровню 2022 года и составил около 384 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-феврале составил 39,8 млн пасс-км (+22,5%), в дальнем следовании – 344,2 млн пасс-км (+48,8%).