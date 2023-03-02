Профессору университета присвоили звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»

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Почётное звание присвоено за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.Иван Алексеевич работает в Саратовском университете 52 года. Как учёный в области теоретической и прикладной электрохимии, И.А. Казаринов известен и в нашей стране, и за рубежом. Его труды сыграли большую роль в развитии Саратовской электрохимической научной школы.И сегодня Иван Алексеевич принимает активное участие в научной и общественной жизни Института химии, университета, области, страны.Под руководством И.А. Казаринова защищено 14 кандидатских и 3 докторские диссертации. Он является автором более 300 научных работ, в том числе 4 монографий, а также 9 учебно-методических пособий, среди которых пионерскими являются «Введение в биологическую электрохимию» и «Химическая термодинамика: теория, задачи и вопросы». Последний труд в 2019 году стал лауреатом в номинации «Лучшее учебное издание по естественным наукам» VII Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Университетская книга». И.А. Казариновым получено 8 авторских свидетельств и патентов на изобретения.Иван Алексеевич рассказал, что высокое признание его деятельности – результат работы его наставников, поддержки коллег и университета: «Я очень рад, что мою научную и педагогическую работу оценили на столь высоком и значимом уровне. Мне повезло с моими учителями и наставниками, которые помогли мне развить мой потенциал и реализовать любовь к науке. Я благодарен и своим коллегам, с которыми сегодня мы плодотворно работаем над решением научных проблем современной теоретической и прикладной электрохимии. Я горжусь и своими учениками, многие из которых являются достойными продолжателями научных традиций Саратовской электрохимической школы».И.А. Казаринов с отличием окончил химический факультет СГУ в 1971 году. Уже со студенческих лет он увлечённо занимался научной работой на кафедре физической химии под руководством доцента Л.А. Львовой. С 1971 по 1980 год в НИИ химии СГУ занимал должности инженера, старшего инженера, старшего научного сотрудника. С 1980 года после защиты кандидатской диссертации работал на кафедре физической химии в должностях ассистента, старшего преподавателя (1983 год), доцента (1984 год).В 1992 году И.А. Казариновым успешно защищена докторская диссертация в диссертационном совете Института электрохимии АН СССР. С 1993 года Иван Алексеевич работает на кафедре физической химии в должности профессора, а с 1999 года и по настоящее время – в должности заведующего кафедрой.С 1995 по 1999 год И.А. Казаринов был деканом химического факультета, с 1999 по 2001 год – первым проректором СГУ, с 2003 по 2005 – проректором Саратовского университета по научной работе.Высокий уровень научной работы, проводимой под руководством профессора И.А. Казаринова, неоднократно отмечался академической общественностью.В последние годы им начаты исследования по созданию эффективных экологически чистых сорбентов на базе природных материалов для очистки водных объектов различного происхождения и назначения с использованием достижений нанохимии и нанотехнологии, энергосберегающих технологий. Финансирование проводится через малое инновационное предприятие ООО «СорбиТех», созданное при СГУ. Оно специализируется на проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Директором является Иван Алексеевич.Кроме того, И.А. Казаринов руководит межотраслевым учебно-научно-инновационным центром СГУ «Электрохимическая энергетика». Проект позволяет в комплексе решать учебные, научные и инновационные задачи, направленные на повышение уровня подготовки профильно-ориентированных специалистов в области электрохимической энергетики.Разработанная И.А. Казариновым технология получения металлического натрия электролизом расплавов хлоридов металлов в 2021 году внедрена на Саратовском электроагрегатном заводе имени Серго Орджоникидзе. Совместно с Научно-исследовательским институтом технологий органической, неорганической химии и биотехнологий в настоящее время разрабатывается технология производства проточных батарей на основе органических редокс-систем для крупномасштабного накопления электрической энергии.Иван Алексеевич – один из основателей и главный редактор научно-технического журнала «Электрохимическая энергетика», который издаётся на базе СГУ с 2001 года. Журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ. Он также являлся председателем и сопредседателем 6 международных научных конференций «Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики» в 1999, 2002, 2005, 2008, 2011 годах и «Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах» в 2002 и 2008 годах.С 1995 по 2008 год И.А. Казаринов возглавлял диссертационный совет по химическим наукам Саратовского университета, был членом экспертного совета ВАК РФ по неорганической химии, заместителем председателя секции по химическим источникам тока Научного совета РАН, членом Международного электрохимического общества.За высокие производственные показатели в 1986 году И. А. Казаринов был награждён правительственной наградой – «Медалью за трудовое отличие», в 2009 году – медалью «За особые заслуги перед Саратовским государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского в ознаменовании 100-летия СГУ», в 2014 году ему присвоено звание «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», в 2019 году он награжден нагрудным знаком в честь 110-летия вуза «Профессор СГУ».Саратовский университет желает Ивану Алексеевичу новых достижений, научных и педагогических побед!