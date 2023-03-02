В саратовском музее откроется выставка известного фотографа

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В Государственном музее К.А. Федина пройдет открытие выставки Юрия Набатова, признанного мастера фотожурналистики и художественной фотографии.Каждый снимок его радует, удивляет неожиданным ракурсом и запечатленным мгновением реальности. Неслучайно названием выставки Юрия Васильевича стала фраза «Фотография – это правда». Когда-то этими словами французский режиссер Жан-Люк Годар точно выразил суть искусства фотографии.На выставке представлены работы Ю.В. Набатова последнего десятилетия (2013–2022), выполненные в разных жанрах. Здесь и пейзажи любимого им родного Саратова, в которых он умеет тонко передать переменчивое состояние природы. Наш взгляд притягивает туман на Волге, заснеженная набережная и ранняя осень в парке. Волшебная сила искусства Набатова-художника заставляет нас по-иному взглянуть на знакомую городскую среду и уходящую красоту исторических уголков: старинную арку на улице Лермонтова автор увидел карминно-красного цвета, вот – расцвеченный огнями мост через Волгу, что-то готическое есть в уличном фонаре у гостиницы «Волга».Органично вписались в экспозицию несколько ярких, эффектных снимков, сделанных Набатовым в поездках по европейским городам.Не будет преувеличением сказать, что Юрий Набатов вот уже шестьдесят лет одержим одной любовью – к фотографии. И неважно, что у него в руках, – послевоенный «ФЭД», профессиональная пленочная камера, «цифра» или новый смартфон.Государственный музей К.А. Федина выражает благодарность Поволжскому отделению РАХ и Творческому союзу художников России за содействие в организации выставки.Выставка продолжит работу до 2 апреля.Юрий Васильевич Набатов увлекается фотографией с детства. Профессионально начал работать в семнадцать лет, став фотокорреспондентом саратовской газеты «Заря молодежи». Позже трудился в областной газете «Коммунист», а с 1971 года до 2005 г – в ТАСС. Затем перешел в еженедельник «Саратовский взгляд» (в настоящее время ИА «Взгляд-инфо»). С 1963 года – член Союза журналистов России. С 2013 года – член Творческого Союза художников России. Неоднократный участник всесоюзных и международных выставок, награжден медалями и дипломами. Его работы опубликованы в альбомах: «Fotojahrbuch international 1977», «Годы, люди, жизнь» (Германия), «Фото-80», «Лучшие снимки года» (Москва), «Олимпиада-80», «Черты Саратовской губернии», «Между прошлым и будущим: Саратов глазами современных мастеров»; в журналах: «Советское фото», «Огонёк», «Foto&Video» и др. Юрий Васильевич награжден многими наградами.