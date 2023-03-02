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Сотрудники ГИБДД советуют стать заметнее на дороге

Новости
Сотрудники Госавтоинспекции Саратова организовали рейд "Стань заметнее на дороге!", направленный на предупреждение аварийности с участием детей и пропаганду использования световозвращающих элементов школьниками. В мероприятии вместе с автоинспекторами участвовали юные инспекторы дорожного движения из городской школы № 82.
Сотрудники ГИБДД советуют стать заметнее на дороге

В утреннее время, перед началом занятий, возле школы № 82 Октябрьского района участники рейда с целью мониторинга использования световозвращающих элементов проверили у детей наличие светоотражателей и поинтересовались их мнением о необходимости применения этих элементов.

Общаясь с ребятами и взрослыми, участники рейда объясняли, что в темное время суток водитель, управляющий автомобилем с ближним светом фар, сможет заметить пешехода на расстоянии не более 50 метров, чего в большинстве случаев недостаточно для предотвращения наезда. При наличии световозвращающих элементов видимость увеличивается до 200 метров. Применение светоотражателей снижает риск наезда на пешехода до 70 процентов.

Автоинспекторы и ЮИДовцы вручали пешеходам тематические памятки о соблюдении правил перехода проезжей части и световозвращатели, чтобы быть заметнее на дороге.

На постоянной основе сотрудники Госавтоинспекции Саратова организовывают мониторинг использования школьниками световозвращающих элементов во всех общеобразовательных учреждениях города.

Автоинспекторы считают, что светоотражатели должны использовать 100 процентов школьников. Поэтому работа по пропаганде использования световозвращающих элементов будет продолжена.