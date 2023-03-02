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Паблики саратовских школ изменят под запросы детей и родителей

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Центр управления регионом Саратовской области проведет обучение администраторов госпабликов школ, детсадов и колледжей. Специалисты озвучат новые рекомендации ведения официальных страниц.




Обновленную методику предоставит АНО «Диалог» совместно с Минпросвещения России. Ее разработают, основываясь на мнении активных школьников и педагогов, которые уже обозначили слабые стороны и предложили ряд нововведений.

Изменения коснутся подхода в создании постов. Помимо публикации официальной информации администраторам будет рекомендовано ориентироваться на вовлекающий контент: опросы, клипы, видео и прямые эфиры. К производству постов также планируют привлекать учащихся и молодых педагогов.

По словам руководителя саратовского ЦУР Сергея Блаженнова, официальные страницы помогают школам и колледжам доводить до родителей и детей важную и полезную информацию.

«Важно, чтобы администраторы официальных страниц школ, детских садов и колледжей публиковали не только полезный, официальный контент, но и позитивный, который будет соответствовать запросам детей, родителей и педагогов. Это сделает паблик более «живым» и востребованными у пользователей», — отметил руководитель ЦУР.

В Саратовской области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» зарегистрировано 2 603 таких госпаблика. Это школы, детские сады, музыкальные школы, училища, техникумы, детские школы искусств. На них подписано более 387 тысяч жителей.