МХК «Кристалл» одержал разгромную домашнюю победу над МХК «Белгород» со счетом 13:2
В Саратове в Ледовом Дворце спорта «Кристалл» прошел матч в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги. Соперником саратовцев стала команда из Белгорода. Результатом матча стала разгромная победа Кристалла со счетом 13:2. Всего на трибунах присутствовало порядка 370 зрителей.
Шайбы у саратовцев забросили:
Дмитрий Пахтусов,
Тимур Хазиев,
Александр Медведев,
Иван Краснов,
Иван Тельцов (2),
Евгений Шицын (2),
Роман Смирнов,
Никита Червонцев,
Мансур Кадыров,
Андрей Ширяев,
Никита Лебедев.
Наша команда вышла на четвертое место в конференции «Восток» НМХЛ.