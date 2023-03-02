МХК «Кристалл» одержал разгромную домашнюю победу над МХК «Белгород» со счетом 13:2

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В Саратове в Ледовом Дворце спорта «Кристалл» прошел матч в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги. Соперником саратовцев стала команда из Белгорода. Результатом матча стала разгромная победа Кристалла со счетом 13:2. Всего на трибунах присутствовало порядка 370 зрителей.Шайбы у саратовцев забросили:Дмитрий Пахтусов,Тимур Хазиев,Александр Медведев,Иван Краснов,Иван Тельцов (2),Евгений Шицын (2),Роман Смирнов,Никита Червонцев,Мансур Кадыров,Андрей Ширяев,Никита Лебедев.Наша команда вышла на четвертое место в конференции «Восток» НМХЛ.