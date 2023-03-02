Расширился круг получателей единовременной социальной выплаты

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Министр проинформировал о реализации в прошлом году действующих и введении новых мер социальной поддержки жителей региона. Особое внимание он обратил на расширение круга получателей единовременной социальной выплаты на обустройство жилого помещения детям-сиротам, увеличение направлений использования регионального материнского капитала, индексацию выплат, оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. «В 2022 году было заключено 8 тысяч социальных контрактов, из них наибольшее количество на поиск работы. В этом году это направление также получит свое развитие, на предоставление социальных контрактов в 2023 году предусмотрено свыше 550 млн рублей», – подчеркнул Егоров.Останавливаясь на основных задачах на текущий год, Сергей Егоров отметил, что одной из ключевых является модернизация информационных систем для удобства получателей социальных услуг. В качестве примера министр привел внедрение льготной транспортной карты. Благодаря интеграции двух информационных систем актуализация сведений о зарегистрированных гражданах, имеющих право на льготный проезд, обеспечивается в режиме реального времени.В условиях увеличения продолжительности жизни важным направлением деятельности министерства является социальное обслуживание пожилых граждан. В социально-оздоровительных центрах, которые представляют широкий спектр реабилитационных процедур, в 2022 году услуги получили 4,7 тысячи пожилых граждан.В комплексных центрах социального обслуживания населения продолжается внедрение восьми технологий для активного долголетия и стационарозамещения. Это направление, пользующееся популярностью у жителей старшего возраста, ведется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Демография».Особо министр отметил успехи детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура». В 2022 году спортсмены данной школы приняли участие в 46 соревнованиях. Всего спортсмены завоевали 257 медалей, в том числе 106 золотых.Важным направлением является взаимодействие с негосударственными коммерческими организациями. В реестр поставщиков включено 15 организаций, предоставляющих полный спектр социальных услуг, как в надомной, так и в полустационарной форме. «Услуги у наших партнеров в прошлом году получили более 2 тысяч жителей региона. Сильной стороной негосударственных организаций является реализация принципа адресности, а также расширение спектра востребованных услуг со стороны населения», – резюмировал Сергей Егоров.В своем выступлении министр поблагодарил всех сотрудников отрасли за их ежедневный труд, самоотдачу и вклад в общее дело. Также отметил конструктивный диалог и выстроенное взаимодействие с депутатским корпусом, общественными организациями, отраслевыми министерствами.