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В Саратовской области откроется первый Центр общения для людей старшего поколения

Новости
Сегодня, 2 марта, в 11:00 на площадке клиентской службы Отделения Социального фонда России в Пугачевском районе Саратовской области состоится торжественное открытие Центра общения старшего поколения.


Центр станет местом общения и самореализации для граждан пожилого возраста. Для гостей и посетителей центра подготовлена уютная аудитория с мебелью, компьютерами и мини-библиотекой. Для пожилых граждан в Центре планируется проведение мастер-классов, лекций по финансовой грамотности, психологических тренингов, консультирование по вопросам пенсионного и социального обеспечения, обучение компьютерной грамотности, и другие полезные мероприятия.

Специалисты Центра будут корректировать свои программы исходя из потребностей гостей, чтобы каждый мог найти занятие по душе и получить удовольствие от общения. Например, в Центре можно будет разнообразить досуг совместным просмотром любимых фильмов, настольными играми и чтением литературы и др.

Торжественное открытие центра состоится 2 марта 2023 года в 11.00 в здании клиентской службы СФР в Пугачевском районе (г. Пугачев, ул. Топорковская, д. 95).

В церемонии открытия Центра примут участие Управляющий Отделением СФР по Саратовской области Оксана Егорова и глава Пугачевского района Алексей Янин.