В Саратовской области откроется первый Центр общения для людей старшего поколения
Сегодня, 2 марта, в 11:00 на площадке клиентской службы Отделения Социального фонда России в Пугачевском районе Саратовской области состоится торжественное открытие Центра общения старшего поколения.
Центр станет местом общения и самореализации для граждан пожилого возраста. Для гостей и посетителей центра подготовлена уютная аудитория с мебелью, компьютерами и мини-библиотекой. Для пожилых граждан в Центре планируется проведение мастер-классов, лекций по финансовой грамотности, психологических тренингов, консультирование по вопросам пенсионного и социального обеспечения, обучение компьютерной грамотности, и другие полезные мероприятия.
Специалисты Центра будут корректировать свои программы исходя из потребностей гостей, чтобы каждый мог найти занятие по душе и получить удовольствие от общения. Например, в Центре можно будет разнообразить досуг совместным просмотром любимых фильмов, настольными играми и чтением литературы и др.
Торжественное открытие центра состоится 2 марта 2023 года в 11.00 в здании клиентской службы СФР в Пугачевском районе (г. Пугачев, ул. Топорковская, д. 95).
В церемонии открытия Центра примут участие Управляющий Отделением СФР по Саратовской области Оксана Егорова и глава Пугачевского района Алексей Янин.
Центр станет местом общения и самореализации для граждан пожилого возраста. Для гостей и посетителей центра подготовлена уютная аудитория с мебелью, компьютерами и мини-библиотекой. Для пожилых граждан в Центре планируется проведение мастер-классов, лекций по финансовой грамотности, психологических тренингов, консультирование по вопросам пенсионного и социального обеспечения, обучение компьютерной грамотности, и другие полезные мероприятия.
Специалисты Центра будут корректировать свои программы исходя из потребностей гостей, чтобы каждый мог найти занятие по душе и получить удовольствие от общения. Например, в Центре можно будет разнообразить досуг совместным просмотром любимых фильмов, настольными играми и чтением литературы и др.
Торжественное открытие центра состоится 2 марта 2023 года в 11.00 в здании клиентской службы СФР в Пугачевском районе (г. Пугачев, ул. Топорковская, д. 95).
В церемонии открытия Центра примут участие Управляющий Отделением СФР по Саратовской области Оксана Егорова и глава Пугачевского района Алексей Янин.