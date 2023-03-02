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Семь лекторов из Саратова прошли в полуфинал конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание»

Новости
Стали известны результаты онлайн-этапа третьего всероссийского конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание». Саратовская область – одна из лидеров по числу полуфиналистов из ПФО. Из семи полуфиналистов региона – трое сотрудников Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
Семь лекторов из Саратова прошли в полуфинал конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание»

Всего в полуфинал всероссийского конкурса «Лига Лекторов» прошли 400 участников онлайн-этапа из 800. Лекторы выступили перед многотысячной онлайн-аудиторией, которая вместе с экспертным советом оценила их общую ораторскую культуру, креативность в форматах преподнесения материала и уникальность темы.

Участники отбора подготовили новые лекции в рамках заявленных направлений: естественные науки, карьера и бизнес, культура и искусство, медиа и маркетинг, наука и технологии, социально-гуманитарные науки, спорт и здоровый образ жизни, экология и благотворительность.

Профессор кафедры общего литературоведения и журналистики СГУ Кирилл Захаров представил лекцию на тему «Зачем современности художественная литература». По мнению интернет-пользователей Кирилл Михайлович стал наиболее интересным спикером и вошёл в тройку лучших лекторов этапа. Он получит специальный приз от общества «Знание».

Ещё одним победителем онлайн-этапа стал доцент кафедры медицинской физики Андрей Рытик, он прочитал лекцию о «Цифровых сервисах в медицине на примере» в направлении «Наука и технологии».

Прошёл в следующий этап и доцент кафедры правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики СГЮА Антон Заграничный, представивший лекцию под названием «Пираты и глобальное потепление. Когнитивные искажения и критическое мышление». Антон Заграничный, представивший лекцию под названием «Пираты и глобальное потепление. Когнитивные искажения и критическое мышление».

«Мне кажется, что распространять своё знание, делать его доступным, интересным и полезным – это долг тех, кто разобрался в устройстве жизни. Это делает лучше лектора, давая ему возможность быть услышанным, но в то же время полезно и для слушателей, потому что они получают представление о науке, обществе, бизнесе и помогает определиться со своим будущим! Я искренне верю в то, что кто-то, послушав лектора, станет великим учёным, предпринимателем или общественным деятелем», – поделился учёный.

Теперь лекторы из Саратова представят регион в полуфинале всероссийского конкурса «Лига Лекторов», который пройдет в марте-апреле 2023 года. 400 лекторов соберутся в федеральных округах России и выступят с очными лекциями перед экспертным советом.
В Приволжском федеральном округе полуфинал пройдет в г. Казани. Лучшие из полуфиналистов поедут в Москву, где состоится финальный этап конкурса. По результатам определятся 50 победителей из числа лучших лекторов страны. Все они в дальнейшем будут участвовать в мероприятиях Российского общества «Знание». Победители получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.