В Саратовской области создан единый областной центр занятости населения

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«В прошлом году продолжалась поэтапная комплексная модернизация центров занятости населения. Они трансформируются в современные «кадровые центры», работающие в проактивном режиме. В этом году завершилась структурная перенастройка работы районных центров занятости. Теперь заработал единый центр занятости населения Саратовской области», – сообщил министр.Саратовская область вошла в число первых 20 регионов, в которых проводится централизация системы управления районными центрами занятости.В настоящее время развитие цифровых технологий позволяет службе занятости оперативно подстраиваться под актуальные запросы работодателей и соискателей. Услуги в сфере занятости уже оказываются в электронном виде через портал «Работа России». Только в 2022 году через портал поступило 66,7 тысячи заявлений граждан на оказание различных услуг по содействию в поиске работы, подбору программы профессионального обучения и пр. Таким образом, создание областного центра занятости позволит разгрузить специалистов на местах от административно- хозяйственной деятельности и сконцентрироваться на оперативном решении всех поступающих вопросов от клиентов службы занятости – как жителей региона, так и работодателей.