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В отдаленном районе Саратовской области будет восстановлен Дом культуры

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В рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Культура» в Саратовской области продолжается капитальный ремонт домов культуры, которые будут отличаться современным дизайном и профессиональным оборудованием.

В отдаленном районе Саратовской области будет восстановлен Дом культуры


В 2023 году будет отремонтирован сельский Дом культуры поселка Орошаемый Дергачевского муниципального района. Здесь проходят различные встречи, активы, сходы граждан, праздники, новогодние мероприятия, работает 8 творческих студий.

После реконструкции сельский Дом культуры п. Орошаемый распахнет свои двери для жителей поселка уже в современном, обновленном формате. В здании будет обновлен фасад и входная зона, заменены кровля, окна, двери. Нацпроект поможет Дому культуры стать доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- Саратовская область активно участвует в реализации мероприятий национального проекта «Культура», - отметила министр культуры области Наталия Щелканова. - В этом году на мероприятия нацпроекта и госпрограмм предусмотрено выделение 1,062 млн руб., что в 1,2 раза больше, чем в 2022 году, в том числе из федерального бюджета - 957 млн руб., что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Обновлённые сельские клубы, модельные библиотеки и модернизированные кинозалы, виртуальные концертные залы, реконструкция театральных и музейных зданий составляют базу для повышения качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и сёлах.