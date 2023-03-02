Продолжается набор волонтеров на XXII молодежные Дельфийские игры России
Продолжается регистрация волонтеров на XXII молодежные Дельфийские игры России, которые состоятся 21-26 апреля в Саратове.
Конкурсная и фестивальная программа Игр включает в себя соревнования по 34 художественным, прикладным и научно-исследовательским номинациям, способствующим выявлению молодых талантов и уникальных специалистов.
Саратовская область славится одним из самых крупных волонтерских движений в нашей стране. Оно объединяет тысячи неравнодушных людей. Это позволяет с уверенностью сказать, что такое масштабное мероприятие пройдет на высшем уровне.
Любой желающий в возрасте от 18 лет может подать заявку на участие в качестве волонтера Дельфийских игр: https://dobro.ru/event/10310770.
На следующих этапах все претенденты пройдут отбор, обучение и подготовку к мероприятию.
Волонтерам предстоит сопровождать делегации, гостей и жюри, работать в штабе и штабах на местах, помогать в логистических задачах, осуществлять различную деятельность на площадках проведения номинаций, в пресс-центре и многое другое.