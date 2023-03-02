2 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
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Саратовские езиды отправили в зону СВО генераторы и бензопилы

Новости
Представители езидской диаспоры, проживающие на территории Ртищевского района, собрали гуманитарную помощь для поддержки участников специальной военной операции.


Для мобилизованных закупили 14 генераторов, 16 бензопил, а также термосы и чайники. Вся гуманитарная помощь была передана сотрудникам Администрации Ртищевского района для дальнейшей транспортировки и доставки к месту назначения.

«В такое непростое время для нашей страны важен вклад каждого из граждан. Единство, поддержка и взаимопомощь - все то, что сейчас очень важно и необходимо для наших защитников. Хочется поддержать каждого лично, пожать руку и пожелать, чтобы все военнослужащие обязательно вернулись в свой родной дом, к своей семье. От себя лично выражаю слова благодарности всем неравнодушным людям, кто не остается в стороне и оказывает посильную помощь нашим бойцам», - отметил Мураз Даврешян, председатель Региональной общественной организации «Езидский национально-культурный центр «Дружба народов»».

Поддержку оказали и семьям мобилизованных. Мураз Даврешян передал родственникам бойцов продуктовые наборы, комплект одежды, игрушки для детей. Гуманитарную помощь регулярно передают военнослужащим представители езидской диаспоры.