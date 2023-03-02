Киноидеи для главного праздника весны

просмотров: 186

На тематическую кинопрограмму «Мамин день» приглашаем в кинозал «На Рижской» юных зрителей – учащихся начальных классов: будем учиться помогать мамам в домашних делах, чтобы 8 марта они могли насладиться праздником. Без конкурсов, викторин и веселья не обойдется. А после интерактивной программы ребятам покажут мультфильм.Стоимость билета – 120 р./чел.Студентам и студенткам, их мамам и преподавателям предлагаем на выбор две ленты: советскую классику режиссера Александра Митты «Звонят, откройте дверь» (6+) и современную комедийную мелодраму «Марафон желаний» (16+, реж. Д. Чаруша).Билеты на фильмы доступны по Пушкинской карте.Стоимость – 100 р./чел.Показы пройдут в кинозале «На Рижской» 3 и 6 марта.Задать вопросы и заказать киносеанс или кинопрограмму на Вашей площадке можно по тел.: (8452) 62-31-98 и 62-02-71.