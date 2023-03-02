Киноидеи для главного праздника весны

2 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 02 марта
Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на треть в феврале
16:30 | 02 марта
Профессору университета присвоили звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»
15:00 | 02 марта
В саратовском музее откроется выставка известного фотографа
14:20 | 02 марта
Сотрудники ГИБДД советуют стать заметнее на дороге
13:10 | 02 марта
Паблики саратовских школ изменят под запросы детей и родителей
12:30 | 02 марта
МХК «Кристалл» одержал разгромную домашнюю победу над МХК «Белгород» со счетом 13:2
11:10 | 02 марта
Расширился круг получателей единовременной социальной выплаты
10:00 | 02 марта
В Саратовской области откроется первый Центр общения для людей старшего поколения
09:00 | 02 марта
Семь лекторов из Саратова прошли в полуфинал конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание»
21:57 | 01 марта
В Саратовской области создан единый областной центр занятости населения
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Киноидеи для главного праздника весны

Новости
Неделя с 1 по 7 марта в областном киновидеоцентре посвящается главному празднику весны – Международному женскому дню.
Киноидеи для главного праздника весны



На тематическую кинопрограмму «Мамин день» приглашаем в кинозал «На Рижской» юных зрителей – учащихся начальных классов: будем учиться помогать мамам в домашних делах, чтобы 8 марта они могли насладиться праздником. Без конкурсов, викторин и веселья не обойдется. А после интерактивной программы ребятам покажут мультфильм.

Стоимость билета – 120 р./чел.

Студентам и студенткам, их мамам и преподавателям предлагаем на выбор две ленты: советскую классику режиссера Александра Митты «Звонят, откройте дверь» (6+) и современную комедийную мелодраму «Марафон желаний» (16+, реж. Д. Чаруша).

Билеты на фильмы доступны по Пушкинской карте.

Стоимость – 100 р./чел.

Показы пройдут в кинозале «На Рижской» 3 и 6 марта.

Задать вопросы и заказать киносеанс или кинопрограмму на Вашей площадке можно по тел.: (8452) 62-31-98 и 62-02-71.