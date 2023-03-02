Собственники двух памятников Саратовской области получили охранные обязательства
Охранные обязательства получили владельцы еще двух памятников Саратовской области. Таким образом установлены сроки и виды необходимых работ, которые обязаны организовать собственники.
Обязательства разработаны для объектов:
-«Здание Каланчи пожарной» (Хвалынск, ул. Советская, 51);
-«Памятник борцам Революции» (Саратов, ул. 2-я Садовая).
Собственники объектов несут бремя содержания, а значит обязаны проводить работы по поддержанию своего имущества-памятника в удовлетворительном состоянии. Своевременно проводить ремонт и реставрацию поможет охранное обязательство.
Обязательства разработаны для объектов:
-«Здание Каланчи пожарной» (Хвалынск, ул. Советская, 51);
-«Памятник борцам Революции» (Саратов, ул. 2-я Садовая).
Собственники объектов несут бремя содержания, а значит обязаны проводить работы по поддержанию своего имущества-памятника в удовлетворительном состоянии. Своевременно проводить ремонт и реставрацию поможет охранное обязательство.