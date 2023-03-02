2 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 02 марта
Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на треть в феврале
16:30 | 02 марта
Профессору университета присвоили звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»
15:00 | 02 марта
В саратовском музее откроется выставка известного фотографа
14:20 | 02 марта
Сотрудники ГИБДД советуют стать заметнее на дороге
13:10 | 02 марта
Паблики саратовских школ изменят под запросы детей и родителей
12:30 | 02 марта
МХК «Кристалл» одержал разгромную домашнюю победу над МХК «Белгород» со счетом 13:2
11:10 | 02 марта
Расширился круг получателей единовременной социальной выплаты
10:00 | 02 марта
В Саратовской области откроется первый Центр общения для людей старшего поколения
09:00 | 02 марта
Семь лекторов из Саратова прошли в полуфинал конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание»
21:57 | 01 марта
В Саратовской области создан единый областной центр занятости населения
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Собственники двух памятников Саратовской области получили охранные обязательства

Новости
Охранные обязательства получили владельцы еще двух памятников Саратовской области. Таким образом установлены сроки и виды необходимых работ, которые обязаны организовать собственники.
Собственники двух памятников Саратовской области получили охранные обязательства



Обязательства разработаны для объектов:

-«Здание Каланчи пожарной» (Хвалынск, ул. Советская, 51);

-«Памятник борцам Революции» (Саратов, ул. 2-я Садовая).

Собственники объектов несут бремя содержания, а значит обязаны проводить работы по поддержанию своего имущества-памятника в удовлетворительном состоянии. Своевременно проводить ремонт и реставрацию поможет охранное обязательство.