Стартует онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников
С 1 по 31 марта 2023 года на образовательной онлайн-платформе Учи.ру пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1-9 классов.
Впервые в олимпиаду включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели — накопить деньги на подарок.
Школьникам предложат попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь — участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно.
Олимпиаду откроет онлайн-урок руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты «Как не потеряться в мире финансов и достичь своей цели: пять правил». Трансляция (http://proofix.ru/fg0103) пройдет 1 марта в 9:30 по московскому времени.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру. Присоединиться к уроку можно в личных кабинетах учеников 6-11 классов и учителей.
Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах.
Впервые в олимпиаду включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели — накопить деньги на подарок.
Школьникам предложат попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь — участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно.
Олимпиаду откроет онлайн-урок руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты «Как не потеряться в мире финансов и достичь своей цели: пять правил». Трансляция (http://proofix.ru/fg0103) пройдет 1 марта в 9:30 по московскому времени.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру. Присоединиться к уроку можно в личных кабинетах учеников 6-11 классов и учителей.
Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах.