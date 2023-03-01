1 марта 2023 СРЕДА
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Стартует онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников

Новости
С 1 по 31 марта 2023 года на образовательной онлайн-платформе Учи.ру пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1-9 классов.
Стартует онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников


Впервые в олимпиаду включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели — накопить деньги на подарок.

Школьникам предложат попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь — участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно.

Олимпиаду откроет онлайн-урок руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты «Как не потеряться в мире финансов и достичь своей цели: пять правил». Трансляция (http://proofix.ru/fg0103) пройдет 1 марта в 9:30 по московскому времени.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру. Присоединиться к уроку можно в личных кабинетах учеников 6-11 классов и учителей.

Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах.