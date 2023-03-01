Саратовское стекло продемонстрировали в Саудовской Аравии

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Свою новейшую продукцию в столице Саудовской Аравии продемонстрировали ведущие мировые бренды отрасли более чем из 15 стран.Группа компаний «Салаватстекло», в которую входит «Саратовстройстекло», представила инновационную линейку солнцезащитного, энергосберегающего, многофункционального стекла, которое благодаря уникальным свойствам используется в передовых проектах отрасли. В том числе, это выпускаемое в Саратове безопасное закаленное и многослойное стекло, стекло с многофункциональным мягким покрытием, теплосберегающее и солнцезащитное, а также стеклопакеты, зеркала и пр.По итогам выставки достигнуты предварительные договорённости в отношении продукции группы компаний «Салаватстекло».