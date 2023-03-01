Проверка систем оповещения будет проведена без включения сирен
Сегодня, 1 марта, по всей стране пройдет комплексная проверка систем оповещения населения.
Как сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин, «цель мероприятия — проверка работоспособности системы, а также возможность доведения сигналов и информации о возможных опасностях до жителей области. В прошлом году аналогичные проверки также проходили в марте и октябре без включения сирен. Обращаемся к жителям области с просьбой сохранять спокойствие».
По решению МЧС России запланированная на 1 марта проверка систем оповещения населения будет проведена без включения оконечных устройств (сирен).
Проверки региональной системы оповещения проходят ежемесячно, по ранее утвержденному плану.
Ранее сообщалось, что проверка систем оповещения должна пройти сегодня с 10.39 по 10.42 по всему региону (также она проводится во всех субъектах страны) путем включения электросирены - для передачи сигнала "Внимание всем!".