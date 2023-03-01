Проверка систем оповещения будет проведена без включения сирен

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Сегодня, 1 марта, по всей стране пройдет комплексная проверка систем оповещения населения.Как сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин, «цель мероприятия — проверка работоспособности системы, а также возможность доведения сигналов и информации о возможных опасностях до жителей области. В прошлом году аналогичные проверки также проходили в марте и октябре без включения сирен. Обращаемся к жителям области с просьбой сохранять спокойствие».По решению МЧС России запланированная на 1 марта проверка систем оповещения населения будет проведена без включения оконечных устройств (сирен).Проверки региональной системы оповещения проходят ежемесячно, по ранее утвержденному плану.Ранее сообщалось, что проверка систем оповещения должна пройти сегодня с 10.39 по 10.42 по всему региону (также она проводится во всех субъектах страны) путем включения электросирены - для передачи сигнала "Внимание всем!".