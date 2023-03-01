Победители конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в вуз
У саратовских абитуриентов в этом году появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз
Учеников 7–11 классов и студентов вузов приглашают принять участие в Открытом интеллектуальном конкурсе «Нам здесь жить: молодёжь и местное самоуправление». Победители конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
«Школьники получат семь дополнительных баллов при поступлении на программы высшего образования, для действующих студентов вузов предусмотрены также дополнительные баллы при поступлении на программы магистратуры. Это реальная возможность приблизиться к поступлению в высшее учебное заведение», – отметил министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин во время прямого эфира в официальной группе Саратовской области Вконтакте (https://vk.com/saratovoblgov).
Об истории возникновения конкурса рассказал доцент кафедры государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев: «Идея конкурса возникла у нашей студентки. Она заключалась в том, чтобы вовлечь молодёжь разных возрастов в осуществление местного самоуправления. Это наш первый профессиональный конкурс и именно поэтому мы и даём дополнительные баллы при поступлении».
Сергей Зюзин и Максим Мокеев также рассказали о практическом применении конкурсных работ, отметив значимость реализации проектных идей для решения вопросов местного значения и благоустройства муниципалитетов.
«Например, в Безымянском муниципальном образовании Энгельсского района, который в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", часть проектов разрабатывалась молодёжной группой. Это реальный механизм не просто поучаствовать, а ещё и реализовать идею в своём муниципальном образовании», – отметил Сергей Зюзин.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 марта включительно.
Оставить заявку и ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе можно на официальном сайте Поволжского института управления (https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/index.php).
Учеников 7–11 классов и студентов вузов приглашают принять участие в Открытом интеллектуальном конкурсе «Нам здесь жить: молодёжь и местное самоуправление». Победители конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
«Школьники получат семь дополнительных баллов при поступлении на программы высшего образования, для действующих студентов вузов предусмотрены также дополнительные баллы при поступлении на программы магистратуры. Это реальная возможность приблизиться к поступлению в высшее учебное заведение», – отметил министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин во время прямого эфира в официальной группе Саратовской области Вконтакте (https://vk.com/saratovoblgov).
Об истории возникновения конкурса рассказал доцент кафедры государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев: «Идея конкурса возникла у нашей студентки. Она заключалась в том, чтобы вовлечь молодёжь разных возрастов в осуществление местного самоуправления. Это наш первый профессиональный конкурс и именно поэтому мы и даём дополнительные баллы при поступлении».
Сергей Зюзин и Максим Мокеев также рассказали о практическом применении конкурсных работ, отметив значимость реализации проектных идей для решения вопросов местного значения и благоустройства муниципалитетов.
«Например, в Безымянском муниципальном образовании Энгельсского района, который в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", часть проектов разрабатывалась молодёжной группой. Это реальный механизм не просто поучаствовать, а ещё и реализовать идею в своём муниципальном образовании», – отметил Сергей Зюзин.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 марта включительно.
Оставить заявку и ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе можно на официальном сайте Поволжского института управления (https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/index.php).