По проекту "Чистая вода" в Саратовской области построят 14 объектов водоснабжения

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Вчера прошла коллегия минстроя и ЖКХ области.Заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв обозначил некоторые итоги ведомства за 2022 год и задачи на 2023 год:«По программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2022 году были построены детская поликлиника в жилом районе «Солнечный-2», две автодороги (по улице Долгина и Зыбина) в Саратове, проведена реконструкция главного самотечного коллектора в Энгельсе.Не так давно звучала справедливая критика от Председателя Госдумы Вячеслава Володина о недостаточном информировании детей-сирот о положенных им льготах. В связи с этим по поручению Губернатора Романа Викторовича Бусаргина в минстрое было организовано «единое окно», куда за консультацией и помощью могут обратиться дети-сироты, многодетные семьи, граждане с хроническими заболеваниями и т.д. Также был создан чат-бот для сирот, открыта «горячая линия» (74-44-20), разрабатывается специальный сайт. Эти меры помогут наладить информирование граждан и упростить процесс получения льгот и услуг для сирот. Минстрою необходимо расширить список граждан, которым будут предоставляться консультации в рамках «единого окна».Реализуется новая программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года. Новые квартиры получат около 7 тысяч граждан в 14 муниципалитетах. Сейчас проводятся процедуры закупки квартир для переселенцев.В 2023 году в области по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» будут построены 14 объектов водоснабжения и водоотведения. Финансирование на программу (более 900 млн рублей) было выделено после обращения Губернатора Романа Бусаргина к министру строительства и ЖКХ России. Контракты на работы по объектам заключены. По итогам реализации проектов 20 тысяч жителей будут обеспечены качественной питьевой водой».