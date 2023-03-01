1 марта 2023 СРЕДА
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Саратовское стекло продемонстрировали в Саудовской Аравии
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Победители конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в вуз
10:30 | 01 марта
По проекту "Чистая вода" в Саратовской области построят 14 объектов водоснабжения
09:31 | 01 марта
Проверка систем оповещения будет проведена без включения сирен
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Ведомство привлекает инвесторов для развития спортивной инфраструктуры
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Финансовую подушку безопасности чаще создают женщины, занимаются инвестициями — мужчины
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Завершился IV региональный этап Зимнего Чемпионата Студенческой Гребной Лиги.
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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По проекту "Чистая вода" в Саратовской области построят 14 объектов водоснабжения

Новости
Финансирование на программу (более 900 млн рублей) было выделено после обращения Губернатора Романа Бусаргина к министру строительства и ЖКХ России. Контракты на работы по объектам заключены.

Вчера прошла коллегия минстроя и ЖКХ области.
Заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв обозначил некоторые итоги ведомства за 2022 год и задачи на 2023 год:

«По программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2022 году были построены детская поликлиника в жилом районе «Солнечный-2», две автодороги (по улице Долгина и Зыбина) в Саратове, проведена реконструкция главного самотечного коллектора в Энгельсе.
Не так давно звучала справедливая критика от Председателя Госдумы Вячеслава Володина о недостаточном информировании детей-сирот о положенных им льготах. В связи с этим по поручению Губернатора Романа Викторовича Бусаргина в минстрое было организовано «единое окно», куда за консультацией и помощью могут обратиться дети-сироты, многодетные семьи, граждане с хроническими заболеваниями и т.д. Также был создан чат-бот для сирот, открыта «горячая линия» (74-44-20), разрабатывается специальный сайт. Эти меры помогут наладить информирование граждан и упростить процесс получения льгот и услуг для сирот. Минстрою необходимо расширить список граждан, которым будут предоставляться консультации в рамках «единого окна».

Реализуется новая программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года. Новые квартиры получат около 7 тысяч граждан в 14 муниципалитетах. Сейчас проводятся процедуры закупки квартир для переселенцев.

В 2023 году в области по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» будут построены 14 объектов водоснабжения и водоотведения. Финансирование на программу (более 900 млн рублей) было выделено после обращения Губернатора Романа Бусаргина к министру строительства и ЖКХ России. Контракты на работы по объектам заключены. По итогам реализации проектов 20 тысяч жителей будут обеспечены качественной питьевой водой».