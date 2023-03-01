Ведомство привлекает инвесторов для развития спортивной инфраструктуры

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Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко и генеральный директор компании "Национальные технологии" Константин Юнов подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого - проведение маркетингового исследования по развитию спортивной инфраструктуры."Подписание соглашения - это итог работы последних месяцев во взаимодействии с Министерством спорта РФ. Приятно, что нашим партнёром выступает именно Нацтех - компания, которая имеет серьёзный опыт в анализе спортивной инфраструктуры, и уже сегодня реализует ряд инвестиционных проектов в субъектах России. Уверен, что итог совместной работы позволит привлечь частные ресурсы для развития спортивной инфраструктуры в регионе",- прокомментировал подписание Олег Дубовенко."Сегодня участники процедуры подписания соглашений с ООО "Национальные технологии" сэкономили средства для своих регионов. В результате каждый субъект получит качественное исследование и абсолютно бесплатно",- отметила начальник отдела развития механизмов государственно-частного партнерства министерства спорта РФ Елена Сандакова.