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Три сотрудника СГУ победили в онлайн-этапе конкурса «Лига лекторов»

Новости

Стали известны результаты онлайн-этапа третьего сезона всероссийского конкурса «Лига лекторов». Из пяти полуфиналистов Саратовской области в список победителей вошли три сотрудника Саратовского университета.
Три сотрудника СГУ победили в онлайн-этапе конкурса «Лига лекторов»

Профессор кафедры общего литературоведения и журналистики Кирилл Захаров представил лекцию на тему «Зачем современности художественная литература». Помимо того, по мнению интернет-пользователей, Кирилл Михайлович стал наиболее интересным спикером и вошёл в тройку лучших лекторов этапа. Он получит специальный приз от общества «Знание».

Ещё одним победителем онлайн-этапа стал доцент кафедры медицинской физики Андрей Рытик, он прочитал лекцию о «Цифровых сервисах в медицине на примере» в направлении «Наука и технологии».

Прошёл в следующий этап и ассистент кафедры социальной психологии образования и развития Антон Заграничный. В лекции под названием «Пираты и глобальное потепление. Когнитивные искажения и критическое мышление» Антон Игоревич размышлял на психологические темы, подойдя к раскрытию материала с неожиданной стороны – он искал взаимосвязь между пиратами и глобальным потеплением. С помощью графика, иллюстрирующего взаимосвязь пиратов и глобального потепления в течение двух столетий, спикер наглядно объяснил то, как проявляется когнитивное искажение.

В следующий раз все участники конкурса «Лига лекторов» встретятся в полуфинале, который будет проходить в девяти федеральных округах страны. Основные мероприятия пройдут с 13 марта по 13 апреля.