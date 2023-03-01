Глава региона проведет личные приемы с участниками СВО и их семьями

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«Регулярно посещаю семьи наших военнослужащих, чтобы узнать как у них дела и какие есть вопросы. Никого не оставляем с проблемами один на один. Активно работают социальные службы, помогают волонтеры. Принял решение проводить личные приемы для участников СВО и их семей, чтобы у них была возможность напрямую обратиться ко мне со своим вопросом. Сделаем все возможное, чтобы оказать помощь», – отметил глава области в своем ТГ-канале.Записаться на прием можнов Управлении по работе с обращениями граждан Правительства области по адресу: г. Саратов, ул.Московская, д. 72, стр. 6 или по телефону :