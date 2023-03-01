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Идеи студентов СГТУ направят на рассмотрение в Роскосмос

Новости
В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. стартовал цикл мероприятий «Центра студента Роскосмоса». На базе «Точки кипения» Политеха прошла встреча студентов с проректором по науке и инновациям СГТУ Игорем Остроумовым, который накануне принял участие в рабочей сессии Роскосмоса «Пилотируемая космонавтика: новые горизонты».
Идеи студентов СГТУ направят на рассмотрение в Роскосмос


Студенты СГТУ рассуждали о реализации космической программы в нашей стране, обсудили вопросы экономической эффективности программы.

Участникам предложили продумать и описать свои идеи на тему развития пилотируемой космонавтики без оглядки на сложность их технической реализации. Политеховцы в форме эссе смогут привести доводы «за» и «против» реализации программы околоземной космонавтики, освоения Луны и Марса, придумать способы межпланетных перелетов и освоения человеком дальнего космоса, а также ответить на вопрос о том, в какой области студенты хотели бы найти применение своим профессиональным навыкам. Это могут быть системы энергообеспечения летательных аппаратов и жизнеобеспечения людей в космосе, системы управления и создание космических кораблей и станций.

По словам руководства «Роскосмоса», Госкорпорация ожидает новаторские идеи молодых, активных и перспективных студентов. В дальнейшем профессионалы отрасли изучат представленные мнения и найдут подходы для их воплощения в жизнь.

Следующая встреча в «Центре студента Роскосмоса» запланирована на конец марта. Участники обсудят подготовленные предложения, самые интересные из которых будут направлены в Госкорпорацию.

Справка:
В мае 2022 года саратовский Политех стал одним из 18 опорных вузов Госкорпорации "Роскосмос", а в сентябре на базе технического университета первым в стране был открыт «Центр студента Роскосмоса». Он стал площадкой для встреч и совместной работы студентов, школьников, преподавателей и представителей предприятий ракетно-космической отрасли. Отметим, 2022 году более 250 выпускников СГТУ были трудоустроены на предприятия «Роскосмоса».