Идеи студентов СГТУ направят на рассмотрение в Роскосмос

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Студенты СГТУ рассуждали о реализации космической программы в нашей стране, обсудили вопросы экономической эффективности программы.Участникам предложили продумать и описать свои идеи на тему развития пилотируемой космонавтики без оглядки на сложность их технической реализации. Политеховцы в форме эссе смогут привести доводы «за» и «против» реализации программы околоземной космонавтики, освоения Луны и Марса, придумать способы межпланетных перелетов и освоения человеком дальнего космоса, а также ответить на вопрос о том, в какой области студенты хотели бы найти применение своим профессиональным навыкам. Это могут быть системы энергообеспечения летательных аппаратов и жизнеобеспечения людей в космосе, системы управления и создание космических кораблей и станций.По словам руководства «Роскосмоса», Госкорпорация ожидает новаторские идеи молодых, активных и перспективных студентов. В дальнейшем профессионалы отрасли изучат представленные мнения и найдут подходы для их воплощения в жизнь.Следующая встреча в «Центре студента Роскосмоса» запланирована на конец марта. Участники обсудят подготовленные предложения, самые интересные из которых будут направлены в Госкорпорацию.В мае 2022 года саратовский Политех стал одним из 18 опорных вузов Госкорпорации "Роскосмос", а в сентябре на базе технического университета первым в стране был открыт «Центр студента Роскосмоса». Он стал площадкой для встреч и совместной работы студентов, школьников, преподавателей и представителей предприятий ракетно-космической отрасли. Отметим, 2022 году более 250 выпускников СГТУ были трудоустроены на предприятия «Роскосмоса».