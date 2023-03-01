Финансовую подушку безопасности чаще создают женщины, занимаются инвестициями — мужчины

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Эксперты выяснили, что чаще всего россияне копят на «черный» день, на втором месте — отпуск, на третьем — недвижимость. Задумываться о подушке безопасности больше свойственно женщинам, а инвестировать в ценные бумаги — мужчинам.Каждый третий россиянин (32%) делает накопления на случай потери всех источников дохода, каждый пятый (20%) копит на отдых и путешествия, а каждый шестой (17%) — на недвижимость. На будущее детей откладывают 16%, на создание пассивных источников дохода — 14%, на жизнь после выхода на пенсию — 12%. В числе других финансовых целей россиян — ремонт (на него копит 11% опрошенных), медицинские услуги, автомобиль, собственное образование (по 8%), дорогие вещи (7%) и открытие собственного бизнеса (6%). Каждый десятый откладывает деньги без определенных планов.Создавать подушку безопасности на случай потери доходов, как и копить без определенной цели, больше свойственно женщинам, тогда как инвестировать, откладывать на автомобиль и свое образование — мужчинам.Число россиян, которые собирают деньги на случай потери доходов, в прошлом году на фоне объявления антироссийских санкций резко выросло, однако сейчас снизилось на 5 п.п. Стали чаще копить и без определенной цели (+3 п.п.).Каждый третий россиянин (31%) откладывает от 10% до четверти своих доходов, каждый четвертый — менее 10%. От четверти до трети заработанного превращает в накопления 7%, от трети до половины — 8%. Еще 6% удается откладывать более половины того, что они зарабатывают.