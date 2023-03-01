Завершился IV региональный этап Зимнего Чемпионата Студенческой Гребной Лиги.

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Лучшие результаты в клубе и в дивизионе показала женская сборная Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Впервые за 3 года на дистанции 1000 метров в командной гонке женская сборная завоевала «золото», «серебро» взяли спортсменки Саратовского государственного научно-исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского.Мужская команда ПИУ РАНХиГС завоевала «серебро», обогнав второй состав команды Саратовского государственного университета и спортсменов областной СШОР. «Золото» выиграли члены первого состава мужской команды СГУ.На дистанции 500 метров спортсменки ПИУ РАНХиГС заняли весь пьедестал почёта, завоевав «золото», «серебро» и «бронзу». Победные и призовые места в состязаниях среди мужских команд заняли спортсмены СГУ имени Н.Г. Чернышевского.В командной эстафете 4х500 метров женская команда Поволжского института управления заняла второе место, уступив три секунды соперницам из студенческого гребного клуба Саратовского государственного университета. Мужская команда ПИУ также встала на вторую строчку в регионе, уступив первое место спортсменам из СГУ.«В этом году произошли большие изменения в порядке дистанций на региональных этапах, добавились новые и в каком-то смысле более тяжёлые гоночные дни. Зимний сезон — конëк для нашей женской сборной, парни же больше задействуются летом. Составы команд девушек менялись в течение сезона и появились новые талантливые лица, которые сразу включились в процесс и показали достойные результаты наравне с опытными спортсменками. В этом году мы планируем более активно включать девушек в летний сезон на воде», – отметила тренер сборной гребного клуба ПИУ РАНХиГС Арина Митякина.11-12 марта в Саратове пройдёт заключительный региональный этап, по итогам которого лучшие 20 команд России будут квалифицированы на традиционный финал в Санкт-Петербурге.