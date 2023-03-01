Налоговая служба напоминает: не забудьте выдать чек покупателю!

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Реализуя отраслевой проект ФНС России «Исключение недобросовестного поведения на рынках» сотрудники налоговых органов области ежедневно оценивают и контролируют использование контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) на рынках и торговых площадках.В Саратовской области в данном проекте принимают участие 32 торговых объекта, из них 19 имеют разрешение на организацию рынка и 13 - не имеют статус рынка, но являются приравненными к ним территориями.С февраля 2021 года, когда стартовал проект, на текущий момент выручка, фиксируемая с применением ККТ на розничных рынках, демонстрирует уверенный рост и увеличилась в 2 раза или на 200 млн рублей.Аналитическая работа по сверке данных банковских счетов с фискальными данными контрольно-кассовой техники ведется налоговыми органами не только в отношении участников проекта "Рынки", но и в отношении всех владельцев кассовой техники.Благодаря современным цифровым сервисам, налоговыми органами проводится мониторинг применения ККТ при расчетах с покупателями, по результатам которого выявляются точки торговли, где имеются признаки неполного отражения выручки.Кассовый чек — это полноценный документ, подтверждающий факт осуществления расчета и содержащий сведения о нем. Другими словами, это своеобразная форма договора, заключенного между продавцом и покупателем, который является основанием для решения вопроса в спорных ситуациях, связанных с приобретением товаров (работ, услуг).Каждый покупатель в праве сообщить о фактах нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники одним из способов:• по телефонам горячих линий инспекций;• с помощью интернет-сервиса ФНС России: «Обратиться в ФНС», выбрав территориальный налоговый орган;• используя бесплатное мобильное приложение «Проверка чеков».УФНС России по Саратовской области призывает жителей области не оставлять без внимания ни один случай невыдачи кассового чека при совершении покупки, а предпринимателям напоминает о необходимости не только приобретения и регистрации ККТ, но и ее применения.