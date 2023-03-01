День Зимних видов спорта прошел в области

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По итогам большого спортивного дня участниками центрального мероприятия Дня зимних видов спорта 2023 в Саратове стали порядка 500 человек, которые получили дипломы и медали от Олимпийского комитета России из рук двукратного олимпийского чемпиона по фехтованию - Юрия Федоровича Сисикина, серебряного призера Олимпийских игр по гребле на каноэ - Сергея Улегина и легенды саратовского хоккея - Виктора Сергеевича Жукова. Общее количество участников за месяц проведения мероприятий на территории области составило 12 000.Добавим, что Олимпийский совет Саратовской области так же оказал содействие в проведении массовой “Покровской лыжни” в г. Энгельс и внутренних соревнований среди заводских команд, наградив победителей и призеров гонок. Еще одним важным направлением работы по проведению Дня зимних видов спорта уже традиционно стали совместные мероприятия в детских садах и учебных заведениях города.