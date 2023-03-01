Выставка «Борис Давыдов. Живопись» открывается в Энгельсской картинной галерее

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Выставка «Борис Давыдов. Живопись» открывает новый цикл «Персоналии» в Энгельсской картинной галерее. Она проходит в рамках долгосрочного проекта «Открываем коллекции», представляющего редко экспонируемые произведения мастеров отечественной живописи ХХ–ХХI веков из фондов Радищевского музея.Заслуженный художник РФ Борис Иванович Давыдов (1936–2015) родился в городе Павлово Горьковской области, окончил живописно-педагогическое отделение Саратовского художественного училища, где занимался у В.А. Белоновича, В.К. Данилова, Г.Я. Мельникова, В.П. Бадаквы, был активным участником областных, республиканских и зарубежных выставок.Художник прошел большой, наполненный творческими поисками и победами путь в искусстве, включающий в себя несколько этапов, значительно разнящихся между собой. В самобытной «давыдовской» стилистике органично сочетаются традиции разных школ отечественного и зарубежного искусства. При этом по натуре он был глубоко русским художником, который черпал вдохновение в созерцании красоты родной природы и жизни простых людей. Картины «Полдень» (1974), «Утро» (1975), «Мальчик, ведущий лошадь» (1977) наполнены необычайным спокойствием, размеренностью, тишиной сельской жизни.В основном на выставке представлены произведения именно этого периода, лишь две работы, написанные в манере старых мастеров - «В Испании» (2009) и «Автопортрет» (2011), относятся к позднему этапу творчества художника.Увлечённый изображением реального быта обычного человека с его будничными заботами, Давыдов в начале творческого пути работает с «городской прозой». К примеру, в картине «Семейный портрет» (1972–1974) показан скромный быт молодой семьи, где жесткая конкретность натурных реалий смягчена примитивистской системой живописи.Уже в 1970-е годы художник обращается и к деревенской тематике. Он начинает писать сцены труда, крестьян на фоне традиционных натурных пейзажей. Глядя на картины «Деревенский натюрморт» (1967), «На реке» (1971), «Деревня» (1976), «Осеннее солнце» (1980), можно сказать, что его привлекала гармония крестьянского жизненного уклада и красота неброской природы средней полосы.Сам способ подачи художником живописного материала обнаруживает несомненную связь с фольклорной традицией. Достаточно взглянуть на его картины «Сельские механизаторы» (1967), «Сказочный кот» (1971), «Рыба» (1971), где есть место улыбке, иронии, сказке.На выставке представлены портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, что позволяет зрителю наиболее полно познакомиться с творчеством художника.