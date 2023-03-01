В Саратове пройдет 2-й Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду

просмотров: 186

С 10 по 12 марта 2023 года в Саратове во Дворце водных видов спорта пройдет 2-й Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду.В соревнованиях примут участие 61 спортсмен из восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора и Узбекистана.В составе сборной России выступят сильнейшие спортсмены, в том числе серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпионка Европы Анна Конаныхина, бронзовый призер чемпионата Европы Руслан Терновой.Соревнования проводятся среди мужчин и женщин с трамплина 3м и с вышки 10м в индивидуальных и синхронных прыжках, а также в командных соревнованиях.Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду создан по инициативе Президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина.«Мы очень рады, что 1-й Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду получил положительный отклик от наших друзей из разных стран. В этом году к нам приедут спортсмены уже из восьми стран. Мы расширяемся, а значит движемся в правильном направлении. Мы также приняли решение сделать Кубок открытым, чтобы расширить географию участников. Это хорошая практика для наших спортсменов – соревноваться с другими странами. В прошлом году мы создали Союз Дружбы и Взаимопомощи евразийских стран, куда вошли Россия, Армения, Белоруссия и Узбекистан. Надеюсь, в этом году мы примем в наш Союз новых участников. Отдельно хочется поблагодарить Министерство спорта РФ, Правительство Саратовской области и Губернатора – Романа Викторовича Бусаргина, который поддержал идею проведения соревнований в Саратове и вместе с министерством молодежной политики и спорта области оказывает всестороннюю поддержку в организации мероприятия» - сказал Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.«Для нас это большая честь провести мероприятие международного уровня в регионе. Это стало возможным благодаря построенному в Саратове в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» Дворца водных видов спорта. Мы приложим все усилия, чтобы провести соревнования на высшем уровне. Отмечу, что вход на соревнования для всех желающих будет свободный, а трансляции соревнований можно будет посмотреть на каналах сети Матч ТВ» - отметил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко.Вход на соревнования для зрителей будет свободным. Прямые трансляции финалов соревнований будут доступны на каналах субхолдинга «МАТЧ» и в официальном сообществе «Прыжки в воду» ВКонтакте (vk.com/rus_diving).Расписание соревновательных дней на сайте (https://minmolodsport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/16791)