В Саратове пройдет 2-й Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду
2-й Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду пройдет в Саратове с 10 по 12 марта
С 10 по 12 марта 2023 года в Саратове во Дворце водных видов спорта пройдет 2-й Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду.
В соревнованиях примут участие 61 спортсмен из восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора и Узбекистана.
В составе сборной России выступят сильнейшие спортсмены, в том числе серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпионка Европы Анна Конаныхина, бронзовый призер чемпионата Европы Руслан Терновой.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин с трамплина 3м и с вышки 10м в индивидуальных и синхронных прыжках, а также в командных соревнованиях.
Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду создан по инициативе Президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина.
«Мы очень рады, что 1-й Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду получил положительный отклик от наших друзей из разных стран. В этом году к нам приедут спортсмены уже из восьми стран. Мы расширяемся, а значит движемся в правильном направлении. Мы также приняли решение сделать Кубок открытым, чтобы расширить географию участников. Это хорошая практика для наших спортсменов – соревноваться с другими странами. В прошлом году мы создали Союз Дружбы и Взаимопомощи евразийских стран, куда вошли Россия, Армения, Белоруссия и Узбекистан. Надеюсь, в этом году мы примем в наш Союз новых участников. Отдельно хочется поблагодарить Министерство спорта РФ, Правительство Саратовской области и Губернатора – Романа Викторовича Бусаргина, который поддержал идею проведения соревнований в Саратове и вместе с министерством молодежной политики и спорта области оказывает всестороннюю поддержку в организации мероприятия» - сказал Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
«Для нас это большая честь провести мероприятие международного уровня в регионе. Это стало возможным благодаря построенному в Саратове в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» Дворца водных видов спорта. Мы приложим все усилия, чтобы провести соревнования на высшем уровне. Отмечу, что вход на соревнования для всех желающих будет свободный, а трансляции соревнований можно будет посмотреть на каналах сети Матч ТВ» - отметил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко.
Вход на соревнования для зрителей будет свободным. Прямые трансляции финалов соревнований будут доступны на каналах субхолдинга «МАТЧ» и в официальном сообществе «Прыжки в воду» ВКонтакте (vk.com/rus_diving).
Расписание соревновательных дней на сайте (https://minmolodsport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/16791)
С 10 по 12 марта 2023 года в Саратове во Дворце водных видов спорта пройдет 2-й Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду.
В соревнованиях примут участие 61 спортсмен из восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора и Узбекистана.
В составе сборной России выступят сильнейшие спортсмены, в том числе серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпионка Европы Анна Конаныхина, бронзовый призер чемпионата Европы Руслан Терновой.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин с трамплина 3м и с вышки 10м в индивидуальных и синхронных прыжках, а также в командных соревнованиях.
Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду создан по инициативе Президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина.
«Мы очень рады, что 1-й Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду получил положительный отклик от наших друзей из разных стран. В этом году к нам приедут спортсмены уже из восьми стран. Мы расширяемся, а значит движемся в правильном направлении. Мы также приняли решение сделать Кубок открытым, чтобы расширить географию участников. Это хорошая практика для наших спортсменов – соревноваться с другими странами. В прошлом году мы создали Союз Дружбы и Взаимопомощи евразийских стран, куда вошли Россия, Армения, Белоруссия и Узбекистан. Надеюсь, в этом году мы примем в наш Союз новых участников. Отдельно хочется поблагодарить Министерство спорта РФ, Правительство Саратовской области и Губернатора – Романа Викторовича Бусаргина, который поддержал идею проведения соревнований в Саратове и вместе с министерством молодежной политики и спорта области оказывает всестороннюю поддержку в организации мероприятия» - сказал Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
«Для нас это большая честь провести мероприятие международного уровня в регионе. Это стало возможным благодаря построенному в Саратове в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» Дворца водных видов спорта. Мы приложим все усилия, чтобы провести соревнования на высшем уровне. Отмечу, что вход на соревнования для всех желающих будет свободный, а трансляции соревнований можно будет посмотреть на каналах сети Матч ТВ» - отметил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко.
Вход на соревнования для зрителей будет свободным. Прямые трансляции финалов соревнований будут доступны на каналах субхолдинга «МАТЧ» и в официальном сообществе «Прыжки в воду» ВКонтакте (vk.com/rus_diving).
Расписание соревновательных дней на сайте (https://minmolodsport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/16791)