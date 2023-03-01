1 марта 2023 СРЕДА
Новости
12:10 | 01 марта
Саратовское стекло продемонстрировали в Саудовской Аравии
11:20 | 01 марта
Победители конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в вуз
10:30 | 01 марта
По проекту "Чистая вода" в Саратовской области построят 14 объектов водоснабжения
09:31 | 01 марта
Проверка систем оповещения будет проведена без включения сирен
09:00 | 01 марта
Ведомство привлекает инвесторов для развития спортивной инфраструктуры
18:00 | 28 февраля
Три сотрудника СГУ победили в онлайн-этапе конкурса «Лига лекторов»
17:30 | 28 февраля
Глава региона проведет личные приемы с участниками СВО и их семьями
17:00 | 28 февраля
Идеи студентов СГТУ направят на рассмотрение в Роскосмос
16:00 | 28 февраля
Финансовую подушку безопасности чаще создают женщины, занимаются инвестициями — мужчины
15:15 | 28 февраля
Завершился IV региональный этап Зимнего Чемпионата Студенческой Гребной Лиги.
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

НКО освобождаются от уплаты госпошлины

Новости
При представлении документов для государственной регистрации в электронном виде НКО освобождаются от уплаты госпошлины


Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области информирует представителей некоммерческих организаций о том, что в соответствии с пп. 32 п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина не подлежит оплате при подаче документов в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/) при совершении регистрационных действий при государственной регистрации юридического лица, в том числе некоммерческих организаций.


Таким образом некоммерческие организации вправе обратиться в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области по вопросу государственной регистрации не оплачивая государственную пошлину и не оплачивая услуги нотариуса при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг.


Для работы с сервисом требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя и установка специальной программы, с помощью которой формируется транспортный контейнер, содержащий документы в электронном виде, для направления в регистрирующий орган.


Получить квалифицированный сертификат электронной подписи можно в региональном представительстве удостоверяющего центра, аккредитованном в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России), перечень которых размещен на официальном сайте Минкомсвязи России в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров».