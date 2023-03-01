НКО освобождаются от уплаты госпошлины
При представлении документов для государственной регистрации в электронном виде НКО освобождаются от уплаты госпошлины
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области информирует представителей некоммерческих организаций о том, что в соответствии с пп. 32 п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина не подлежит оплате при подаче документов в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/) при совершении регистрационных действий при государственной регистрации юридического лица, в том числе некоммерческих организаций.
Таким образом некоммерческие организации вправе обратиться в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области по вопросу государственной регистрации не оплачивая государственную пошлину и не оплачивая услуги нотариуса при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Для работы с сервисом требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя и установка специальной программы, с помощью которой формируется транспортный контейнер, содержащий документы в электронном виде, для направления в регистрирующий орган.
Получить квалифицированный сертификат электронной подписи можно в региональном представительстве удостоверяющего центра, аккредитованном в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России), перечень которых размещен на официальном сайте Минкомсвязи России в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров».
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области информирует представителей некоммерческих организаций о том, что в соответствии с пп. 32 п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина не подлежит оплате при подаче документов в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/) при совершении регистрационных действий при государственной регистрации юридического лица, в том числе некоммерческих организаций.
Таким образом некоммерческие организации вправе обратиться в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области по вопросу государственной регистрации не оплачивая государственную пошлину и не оплачивая услуги нотариуса при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Для работы с сервисом требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя и установка специальной программы, с помощью которой формируется транспортный контейнер, содержащий документы в электронном виде, для направления в регистрирующий орган.
Получить квалифицированный сертификат электронной подписи можно в региональном представительстве удостоверяющего центра, аккредитованном в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России), перечень которых размещен на официальном сайте Минкомсвязи России в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров».