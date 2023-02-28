На сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана состоялся вечер современной хореографии
«Школа Иннопрактики» провела на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана вечер современной хореографии «Творчество объединяет».
Это мероприятие стало началом нового сезона 2023 года международного просветительского проекта, в рамках которого иностранные студенты творческих вузов знакомятся с Россией и проходят обучение у лучших отечественных преподавателей. Завершится сезон выступлением участников Школы на III фестивале «Глобальные ценности». Он пройдет 28 и 29 июля 2023 года в Александринском театре.
Выдающийся хореограф, народный артист РФ Борис Эйфман выступает художественным руководителем хореографической сессии, организованной в рамках «Школы Иннопрактики». Она ежегодно проходит с 2021 года, и за время ее проведения участники сессии – молодые талантливые хореографы со всего мира – показали 20 постановок, лучшие из которых далее были представлены на престижных международных танцевальных фестивалях.
Хореограф Аллен Чунхуэи Син (Китай/США), чьей постановкой «Двойственность» о конфликте между внутренними убеждениями и воздействием извне был открыт вечер современной хореографии, рассказал, что его пребывание в Академии танца Бориса Эйфмана стало для него судьбоносным. Аллен назвал бесценным опыт, который находит отражение в танце, быть в Академии, видеть и чувствовать ее атмосферу.
Генеральный директор АНО «Медиапрактика» Андрей Серов заметил, что ребята, ставшие участниками хореографической сессии, организованной Борисом Эйфманом, будут определять культурные тенденции в глобальном масштабе.
Алексей Лебедев, куратор «Школы Иннопрактики», также рассказал, что общение с выпускниками постоянно поддерживается. Каждый из тех, кто побывал в Школе, с готовностью откликается на приглашение приехать в Россию, расценивая это как новые возможности и честь. По его словам, Школа создала уникальное сообщество людей, для которых нет никаких преград и границ.
Основа «Школы Иннопрактики» – принципы культурных отношений, в которых опыт предшественников настолько же важен, как и реальность современной жизни. В Школе студенты иностранных творческих вузов участвуют в межкультурном диалоге представителей разных стран и художественных традиций, объединяются через мировое искусство.
В рамках вечера были показаны также постановки Иваны Балабановой (Северная Македония) «Вкл/Выкл», Аллена Чунхуэи Сина «Гражданин» и спектакль компании Xing Dance Theater.
Это мероприятие стало началом нового сезона 2023 года международного просветительского проекта, в рамках которого иностранные студенты творческих вузов знакомятся с Россией и проходят обучение у лучших отечественных преподавателей. Завершится сезон выступлением участников Школы на III фестивале «Глобальные ценности». Он пройдет 28 и 29 июля 2023 года в Александринском театре.
Выдающийся хореограф, народный артист РФ Борис Эйфман выступает художественным руководителем хореографической сессии, организованной в рамках «Школы Иннопрактики». Она ежегодно проходит с 2021 года, и за время ее проведения участники сессии – молодые талантливые хореографы со всего мира – показали 20 постановок, лучшие из которых далее были представлены на престижных международных танцевальных фестивалях.
Хореограф Аллен Чунхуэи Син (Китай/США), чьей постановкой «Двойственность» о конфликте между внутренними убеждениями и воздействием извне был открыт вечер современной хореографии, рассказал, что его пребывание в Академии танца Бориса Эйфмана стало для него судьбоносным. Аллен назвал бесценным опыт, который находит отражение в танце, быть в Академии, видеть и чувствовать ее атмосферу.
Генеральный директор АНО «Медиапрактика» Андрей Серов заметил, что ребята, ставшие участниками хореографической сессии, организованной Борисом Эйфманом, будут определять культурные тенденции в глобальном масштабе.
Алексей Лебедев, куратор «Школы Иннопрактики», также рассказал, что общение с выпускниками постоянно поддерживается. Каждый из тех, кто побывал в Школе, с готовностью откликается на приглашение приехать в Россию, расценивая это как новые возможности и честь. По его словам, Школа создала уникальное сообщество людей, для которых нет никаких преград и границ.
Основа «Школы Иннопрактики» – принципы культурных отношений, в которых опыт предшественников настолько же важен, как и реальность современной жизни. В Школе студенты иностранных творческих вузов участвуют в межкультурном диалоге представителей разных стран и художественных традиций, объединяются через мировое искусство.
В рамках вечера были показаны также постановки Иваны Балабановой (Северная Македония) «Вкл/Выкл», Аллена Чунхуэи Сина «Гражданин» и спектакль компании Xing Dance Theater.