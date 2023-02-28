На сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана состоялся вечер современной хореографии

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Это мероприятие стало началом нового сезона 2023 года международного просветительского проекта, в рамках которого иностранные студенты творческих вузов знакомятся с Россией и проходят обучение у лучших отечественных преподавателей. Завершится сезон выступлением участников Школы на III фестивале «Глобальные ценности». Он пройдет 28 и 29 июля 2023 года в Александринском театре.Выдающийся хореограф, народный артист РФ Борис Эйфман выступает художественным руководителем хореографической сессии, организованной в рамках «Школы Иннопрактики». Она ежегодно проходит с 2021 года, и за время ее проведения участники сессии – молодые талантливые хореографы со всего мира – показали 20 постановок, лучшие из которых далее были представлены на престижных международных танцевальных фестивалях.Хореограф Аллен Чунхуэи Син (Китай/США), чьей постановкой «Двойственность» о конфликте между внутренними убеждениями и воздействием извне был открыт вечер современной хореографии, рассказал, что его пребывание в Академии танца Бориса Эйфмана стало для него судьбоносным. Аллен назвал бесценным опыт, который находит отражение в танце, быть в Академии, видеть и чувствовать ее атмосферу.Генеральный директор АНО «Медиапрактика» Андрей Серов заметил, что ребята, ставшие участниками хореографической сессии, организованной Борисом Эйфманом, будут определять культурные тенденции в глобальном масштабе.Алексей Лебедев, куратор «Школы Иннопрактики», также рассказал, что общение с выпускниками постоянно поддерживается. Каждый из тех, кто побывал в Школе, с готовностью откликается на приглашение приехать в Россию, расценивая это как новые возможности и честь. По его словам, Школа создала уникальное сообщество людей, для которых нет никаких преград и границ.Основа «Школы Иннопрактики» – принципы культурных отношений, в которых опыт предшественников настолько же важен, как и реальность современной жизни. В Школе студенты иностранных творческих вузов участвуют в межкультурном диалоге представителей разных стран и художественных традиций, объединяются через мировое искусство.В рамках вечера были показаны также постановки Иваны Балабановой (Северная Македония) «Вкл/Выкл», Аллена Чунхуэи Сина «Гражданин» и спектакль компании Xing Dance Theater.