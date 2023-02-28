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Юных саратовцев приглашают к участию в экофоруме об изменении климата

Новости
Юные саратовцы смогут принять участие в экологическом форуме «Изменение климата глазами детей - 2023». Он проводится Фондом климатической безопасности.

Юных саратовцев приглашают к участию в экофоруме об изменении климата


В прошлом году форум объединил более 3000 участников из 14 стран СНГ и дальнего зарубежья.


К участию приглашают детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет. Можно участвовать как индивидуально, так и в составе команды. Участниками форума могут стать представители всех субъектов России, а также других стран.

В конкурсе заявлены такие номинации как «Экобезопасность», «Изменение климата глазами детей», «Экоблогер», «ЭкоПоделки», «ЭкоМода» и другие.

Победители региональных этапов смогут побороться за титул победителя на Всероссийском и международном уровнях в рамках второго этапа.

Подробная информация об участии доступна по ссылке: https://www.climatesecurity.org/ru/contests