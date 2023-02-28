В Саратове, Татищевском и Энгельсском районе пройдут комплексные кадастровые работы

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В настоящее время органы местного самоуправления указанных муниципалитетов проводят электронные торги и заключают муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ.В результате выполнения комплексных кадастровых работ будут уточнены границы земельных участков; установлено местоположение зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Также будет выполнено образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома; образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами. Кроме того, будут исправлены реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.Работа проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных». Целью госпрограммы является создание в Российской Федерации к 2030 году единой цифровой платформы пространственных данных и единой электронной картографической основы, которые будут включать в себя сведения об объектах недвижимости, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке.