«Протон» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2
«Протон» на тай-брейке одержал домашнюю победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 (20:25, 27:25, 27:25, 27:29, 15:11)
Матч прошел в рамках чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги сезона 2022/23.
Вместе со зрителями наших спортсменок поддерживал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По итогу прошедших игр наша команда занимает 6 место в турнирной таблице.
Следующий матч состоится 4 марта. Саратовчанки сыграют на выезде с «Динамо-Ак Барсом» (Казань).
Матч прошел в рамках чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги сезона 2022/23.
Вместе со зрителями наших спортсменок поддерживал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По итогу прошедших игр наша команда занимает 6 место в турнирной таблице.
Следующий матч состоится 4 марта. Саратовчанки сыграют на выезде с «Динамо-Ак Барсом» (Казань).