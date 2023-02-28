В Саратовской области открылась служба психологической поддержки онкобольных

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Первичную медико-санитарную помощь по профилю «психотерапия» жителям города Саратова и Саратовской области оказывает амбулаторное психотерапевтическое отделение Саратовского городского психоневрологического диспансера. На базе учреждения круглосуточно работает телефон доверия. Телефонное консультирование проводится круглосуточно, помощь оказывают психотерапевты, психиатры, медицинские психологи. Медицинские психологи проводят психологическое консультирование, экспериментально-психологические исследования пациентам, ведут психокоррекционную работу.Также работа службы психологической поддержки онкобольных организована на базе Областного клинического онкологического диспансера.Пациенты вправе обратиться за консультацией к психологу, независимо от наличия какого либо заболевания. Консультацию психолога онкологические больные могут получить на базе того лечебного учреждения, где получают основное лечение, либо в учреждении, которое оказывает помощь лицам, страдающих психическими заболеваниями.«Пациенты областного клинического онкологического диспансера получают психологическую помощь на всех этапах лечения, как в стационаре, так и в амбулаторно-поликлинических условиях. В штате диспансера - три психолога, которые оказывают психологическую поддержку не только пациентам, но и их родственникам, в Саратовском, Энгельсском и Вольском подразделениях диспансера», - рассказал главный внештатный онколог минздрава области, главный врач областного клинического онкологического диспансера Сергей Вертянкин.Развитию психологической службы в области будет способствовать и строительство нового онкоцентра. Напомним, что строительство этого учреждения стало возможным благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Возведение нового онкологического диспансера находится на постоянном контроле Губернатора области Романа Бусаргина. Учреждение планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году. Оно состоит из 6 корпусов: 200 стационарных коек, поликлиники - на 300 посещений в смену. Больница будет оснащена самым современным оборудованием.