В регионе проходят муниципальные этапы конкурса «Воспитатель года»

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Конкурсные мероприятия уже завершены в Балтайском, Вольском, Пугачевском, Турковском, Романовском, Энгельсском районах, ЗАТО Светлый. Абсолютные победители получили дипломы и призы, а также право представлять свой район на региональном уровне.К примеру, в Энгельсском муниципальном районе в текущем году за звание абсолютного победителя боролись 20 педагогов. Абсолютным победителем признана Людмила Трифонова, учитель-логопед Центра развития дошкольного образования «Лучик».«В «Воспитателе года» я участвую не первый раз - в 2013 году заняла 2 место на муниципальном этапе. Для меня это безумно интересный опыт, так как эта профессия с детства была моей мечтой. В сфере дошкольного образования я уже 18 лет и ни капли не жалею о своем выборе, ведь это мое призвание. Такие конкурсы способствуют колоссальной самореализации. Отдельно отмечу, что совсем недавно был увеличен призовой фонд конкурса по инициативе губернатора области Романа Бусаргина, такое решение служит дополнительной мотивацией для педагогов», - отметила победительница.В остальных районах области итоги профессионального конкурса подведут в феврале – марте 2023 года.