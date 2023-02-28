28 Февраля 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 27 февраля
Юных саратовцев приглашают к участию в экофоруме об изменении климата
17:02 | 27 февраля
В Саратове, Татищевском и Энгельсском районе пройдут комплексные кадастровые работы
16:00 | 27 февраля
«Протон» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2
15:02 | 27 февраля
Открываются военно-патриотические центры
14:01 | 27 февраля
В регионе проходят муниципальные этапы конкурса «Воспитатель года»
13:02 | 27 февраля
В Саратовской области открылась служба психологической поддержки онкобольных
12:44 | 27 февраля
На сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана состоялся вечер современной хореографии
12:00 | 27 февраля
Фестиваль «Палитра ремёсел» вошел в сборник «Россия событийная-2023»
11:03 | 27 февраля
Саратовские школьники смогут отправиться в бесплатные турпоездки
10:01 | 27 февраля
Сегодня в Саратове откроются Фединские чтения
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В регионе проходят муниципальные этапы конкурса «Воспитатель года»

Новости
На территории Саратовской области на муниципальном уровне более 150 педагогов дошкольного образования принимают активное участие в профессиональном конкурсе «Воспитатель года», демонстрируют свое мастерство в различных аспектах педагогической деятельности.
В регионе проходят муниципальные этапы конкурса «Воспитатель года»



Конкурсные мероприятия уже завершены в Балтайском, Вольском, Пугачевском, Турковском, Романовском, Энгельсском районах, ЗАТО Светлый. Абсолютные победители получили дипломы и призы, а также право представлять свой район на региональном уровне.

К примеру, в Энгельсском муниципальном районе в текущем году за звание абсолютного победителя боролись 20 педагогов. Абсолютным победителем признана Людмила Трифонова, учитель-логопед Центра развития дошкольного образования «Лучик».

«В «Воспитателе года» я участвую не первый раз - в 2013 году заняла 2 место на муниципальном этапе. Для меня это безумно интересный опыт, так как эта профессия с детства была моей мечтой. В сфере дошкольного образования я уже 18 лет и ни капли не жалею о своем выборе, ведь это мое призвание. Такие конкурсы способствуют колоссальной самореализации. Отдельно отмечу, что совсем недавно был увеличен призовой фонд конкурса по инициативе губернатора области Романа Бусаргина, такое решение служит дополнительной мотивацией для педагогов», - отметила победительница.

В остальных районах области итоги профессионального конкурса подведут в феврале – марте 2023 года.