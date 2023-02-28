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В Саратове, Татищевском и Энгельсском районе пройдут комплексные кадастровые работы
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Сегодня в Саратове откроются Фединские чтения
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Сегодня в Саратове откроются Фединские чтения

Новости
27 февраля в 12.00 состоится традиционная церемония возложения цветов к памятнику К.А. Федину. Это первое мероприятие традиционных XXVIII Фединских чтений, которые пройдут в Саратове 27 – 28 февраля.




Далее начнется научно-практический семинар «Академический Маяковский: творчество и жизнь поэта в формате Полного собрания произведений».

В 14.30 состоится презентация выставки «Путешествие к самому себе», посвященной 150-летию со дня рождения выдающегося писателя, мыслителя М.М. Пришвина.

Закончится первый день Фединских чтений презентацией мультфильма «Сазаны», выполненного участниками проекта «Музейная мультлаборатория».

«Фединские чтения - не только популяризация литературного наследия Константина Федина и русских писателей XX века, но и повышение научного уровня всех видов деятельности музея, расширение взаимодействия музея с академической наукой, активное введение в научный оборот новых архивных материалов для воссоздания объективной истории русской культуры во всем богатстве ее духовного потенциала. Безграничные фонды музея дают возможность постоянно выходить на новый уровень», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.