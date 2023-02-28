Сегодня в Саратове откроются Фединские чтения

просмотров: 134

Далее начнется научно-практический семинар «Академический Маяковский: творчество и жизнь поэта в формате Полного собрания произведений».В 14.30 состоится презентация выставки «Путешествие к самому себе», посвященной 150-летию со дня рождения выдающегося писателя, мыслителя М.М. Пришвина.Закончится первый день Фединских чтений презентацией мультфильма «Сазаны», выполненного участниками проекта «Музейная мультлаборатория».«Фединские чтения - не только популяризация литературного наследия Константина Федина и русских писателей XX века, но и повышение научного уровня всех видов деятельности музея, расширение взаимодействия музея с академической наукой, активное введение в научный оборот новых архивных материалов для воссоздания объективной истории русской культуры во всем богатстве ее духовного потенциала. Безграничные фонды музея дают возможность постоянно выходить на новый уровень», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.