Саратовские школьники смогут отправиться в бесплатные турпоездки

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Сейчас у нас в области работает 22 оператора, которые предлагают турпоездки для детей на комфортабельных автобусах – это небольшие туры с одной ночёвкой. Уже сформировано 60 маршрутов.Школьники смогут самостоятельно выбрать для себя туристическую поездку по желанию. Получить сертификат можно будет с 13 марта через портал «Госуслуги» или в отделе госрегулирования туризма в министерстве культуры.В ближайшее время заработает специальный информационный портал, а также мобильное приложение «Юный турист Саратовской области». Первые туристические группы поедут по региону уже на весенних каникулах.Считаю, что это отличная возможность детям узнать свою малую родину, изучить ее историю. У нас много интересных мест, которые стоит посетить.