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В Саратове пройдет расширенное совещание по проекту строительства скоростного трамвая

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Прямой эфир расширенного совещания смотрите сегодня, 27 февраля, в 10:00 в паблике сторонников Вячеслава Володина в телеграме и Вконтакте: http://vk.com/volodin.saratov.
В Саратове пройдет расширенное совещание по проекту строительства скоростного трамвая

Для города Саратова это очень важный проект. Четыре трамвайных маршрута – 3, 6, 8, 9 – обеспечивают основную перевозку жителей. В настоящее время подвижной состав и рельсовое хозяйство устарели. После реализации проекта будет создан единый маршрут, обновлен транспорт, созданы заново трамвайные пути, контактная сеть и электроподстанции на маршрутах. Завершить строительство планируется к 2025 году.

Напомним, жители города обратились к Вячеславу Володину с просьбой реализации проекта скоростного трамвая несколько лет назад. Проект поддержал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В совещании примут участие Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, Председатель Комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, заместитель Председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун, руководство города Саратова, районных администраций, депутаты Государственной Думы и областной Думы.