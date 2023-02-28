В Саратове пройдет расширенное совещание по проекту строительства скоростного трамвая

просмотров: 204

Для города Саратова это очень важный проект. Четыре трамвайных маршрута – 3, 6, 8, 9 – обеспечивают основную перевозку жителей. В настоящее время подвижной состав и рельсовое хозяйство устарели. После реализации проекта будет создан единый маршрут, обновлен транспорт, созданы заново трамвайные пути, контактная сеть и электроподстанции на маршрутах. Завершить строительство планируется к 2025 году.Напомним, жители города обратились к Вячеславу Володину с просьбой реализации проекта скоростного трамвая несколько лет назад. Проект поддержал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.В совещании примут участие Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, Председатель Комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, заместитель Председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун, руководство города Саратова, районных администраций, депутаты Государственной Думы и областной Думы.