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Открываются военно-патриотические центры

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В регионе начнут работать военно-патриотические центры для старшеклассников
Открываются военно-патриотические центры

Губернатор Роман Бусаргин посетил новый саратовский военно-патриотический центр «Авангард». Здесь будут организованы курсы патриотического воспитания для старшеклассников.

Ученики 10-х классов школ из Саратова и районов области смогут проходить здесь пятидневные сборы. Одновременно в центре будут учиться до 100 человек.

На базе ДОСААФ создана база для практических занятий по огневой, тактической, медицинской, строевой подготовке. Под руководством опытных офицеров школьники изучат основы общевоинских уставов, средства защиты, познакомятся с военной техникой.

Планируется, что каждый год курсы военно-патриотического воспитания в Саратове будут проходить 3 000 десятиклассников. Еще 3 000 школьников пройдут подготовку в таких же центрах в Энгельсе и Балакове. Все три центра начнут работу с 13 марта.

«В учебном процессе задействуем всю базу ДОСААФ, в том числе бронетехнику, аэроклуб имени Гагарина, который восстановлен благодаря помощи Вячеслава Викторовича Володина. Ребятам это будет интересно», - отметил Роман Бусаргин.