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СГАУ-Саратов победитель турнира "Памяти педагогов-преподавателей"

Новости


На протяжении трёх дней в 15 корпусе СГУ им. Н.Г. Чернышевского проходили баталии на гандбольной площадке.
СГАУ-Саратов победитель турнира "Памяти педагогов-преподавателей"

Шесть команд из Саратова, Красноармейска, Краснодара, Нижнего Новгорода (планировалось ещё участие команды из Бузулука, но увы, ребята не смогли принять участие в турнире) боролись на каждом участке поля, забрасывали голы, радовались победам, огорчались поражениям. Но что можно сказать со 100% уверенностью, не было ни одного равнодушного, как среди участников на площадке, так и среди болельщиков на трибунах.

По результатам трёх игровых дней пять побед одержала команда СГАУ-Саратов, которой руководили Александр Рыжков и Елена Владимировна Дудукина. Итог - заслуженное первое место.
За вторую и третью строчки с турнирной таблице развернулась настоящая борьба. Несколько сюрпризов приподнесла команда г. Красноармейска, обыгравшая хозяев площадки - СГУ со счётом 20:17. Несмотря на поражение от команды Нижнего Новгорода красноармейские гандболисты за счёт победы в личной встречи обошли СГУ в итоговом распределении мест и стали