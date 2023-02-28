СГАУ-Саратов победитель турнира "Памяти педагогов-преподавателей"
На протяжении трёх дней в 15 корпусе СГУ им. Н.Г. Чернышевского проходили баталии на гандбольной площадке.
Шесть команд из Саратова, Красноармейска, Краснодара, Нижнего Новгорода (планировалось ещё участие команды из Бузулука, но увы, ребята не смогли принять участие в турнире) боролись на каждом участке поля, забрасывали голы, радовались победам, огорчались поражениям. Но что можно сказать со 100% уверенностью, не было ни одного равнодушного, как среди участников на площадке, так и среди болельщиков на трибунах.
По результатам трёх игровых дней пять побед одержала команда СГАУ-Саратов, которой руководили Александр Рыжков и Елена Владимировна Дудукина. Итог - заслуженное первое место.
За вторую и третью строчки с турнирной таблице развернулась настоящая борьба. Несколько сюрпризов приподнесла команда г. Красноармейска, обыгравшая хозяев площадки - СГУ со счётом 20:17. Несмотря на поражение от команды Нижнего Новгорода красноармейские гандболисты за счёт победы в личной встречи обошли СГУ в итоговом распределении мест и стали