Саратовским участникам СВО передали 9 тысяч подарков

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Как сообщили в региональном штабе Комитета семей воинов Отечества, акция «С теплом из дома», в которой приняли участие неравнодушные жители региона, сотрудники и студенты политеха, длилась около месяца. За всё время было собрано более 9 тысяч подарков для российских бойцов.«В 99-й, 97-й и 98-й полки доставили собранные нами индивидуальные подарки и общую гуманитарную помощь», - рассказали в штабе, добавив, что для передачи гуманитарной помощи в зону СВО отправилась его руководитель Екатерина Васинкина.Отметим, в Саратовской области на регулярной основе собирают и отправляют на фронт всё необходимое для участников спецоперации. В частности, этим занимаются общественник и силач Вячеслав Максюта, Герой России, председатель комитета по делам ветеранов Александр Янклович.