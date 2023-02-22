Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО с 23 февраля

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Уважаемые жители Приволжского федерального округа!Поздравляю вас с праздником, с Днём защитника Отечества!Сегодня это не просто праздник всех, кто служил и служит в нашей армии, не «день мужчин» и не очередной выходной. Для всех нас, кому дорога сильная, независимая, процветающая Россия, этот день особенно важен. Мы помним, знаем и гордимся героями, теми, кто обеспечивает нашу безопасность и суверенитет. Так было и так будет всегда.И сегодня тысячи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев – продолжают дело своих отцов и дедов – отстаивают интересы России. Благодарю каждого, кто сегодня на фронте, всех, кто в новых регионах нашей большой страны восстанавливает дома, школы, больницы, строит дороги, оказывает помощь людям.Это - особый день для тех, кто ждет наших защитников дома – любит и поддерживает.Поздравляю жителей Приволжского федерального округа, которые своим трудом ежедневно вносят вклад в развитие России, всех, кто воспитывает в своих детях и внуках патриотизм и любовь к Отечеству.Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и стойкости!И. Комаров