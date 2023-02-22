22 Февраля 2023 СРЕДА
Новости
17:00 | 22 февраля
Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО с 23 февраля
16:04 | 22 февраля
Саратовские металлообрабатывающие предприятия увеличили выработку продукции на 42%
15:00 | 22 февраля
Больше всего нарушений связаны с незаконной торговлей
14:01 | 22 февраля
В области завершился региональный этап соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
13:02 | 22 февраля
В ТЮЗе прошел вечер памяти артиста и драматурга Бориса Федотова
12:49 | 22 февраля
Саратовским участникам СВО передали 9 тысяч подарков
12:02 | 22 февраля
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится
11:00 | 22 февраля
Праздничный концерт "Жизнь во славу России" прошёл в ДК "России"
10:00 | 22 февраля
Алла Фетисова: Послание Президента превзошло все ожидания
09:53 | 22 февраля
АРХИWOOD и РОССА РАКЕННЕ СПБ (HONKA) инициировали создание «Зеленого путеводителя»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО с 23 февраля

Новости / Главная новость
Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО с 23 февраля


Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с праздником, с Днём защитника Отечества!
Сегодня это не просто праздник всех, кто служил и служит в нашей армии, не «день мужчин» и не очередной выходной. Для всех нас, кому дорога сильная, независимая, процветающая Россия, этот день особенно важен. Мы помним, знаем и гордимся героями, теми, кто обеспечивает нашу безопасность и суверенитет. Так было и так будет всегда.
И сегодня тысячи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев – продолжают дело своих отцов и дедов – отстаивают интересы России. Благодарю каждого, кто сегодня на фронте, всех, кто в новых регионах нашей большой страны восстанавливает дома, школы, больницы, строит дороги, оказывает помощь людям.
Это - особый день для тех, кто ждет наших защитников дома – любит и поддерживает.
Поздравляю жителей Приволжского федерального округа, которые своим трудом ежедневно вносят вклад в развитие России, всех, кто воспитывает в своих детях и внуках патриотизм и любовь к Отечеству.
Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и стойкости!

И. Комаров