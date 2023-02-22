22 Февраля 2023 СРЕДА
Новости
17:00 | 22 февраля
Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО с 23 февраля
16:04 | 22 февраля
Саратовские металлообрабатывающие предприятия увеличили выработку продукции на 42%
15:00 | 22 февраля
Больше всего нарушений связаны с незаконной торговлей
14:01 | 22 февраля
В области завершился региональный этап соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
13:02 | 22 февраля
В ТЮЗе прошел вечер памяти артиста и драматурга Бориса Федотова
12:49 | 22 февраля
Саратовским участникам СВО передали 9 тысяч подарков
12:02 | 22 февраля
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится
11:00 | 22 февраля
Праздничный концерт "Жизнь во славу России" прошёл в ДК "России"
10:00 | 22 февраля
Алла Фетисова: Послание Президента превзошло все ожидания
09:53 | 22 февраля
АРХИWOOD и РОССА РАКЕННЕ СПБ (HONKA) инициировали создание «Зеленого путеводителя»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские металлообрабатывающие предприятия увеличили выработку продукции на 42%

Новости
Участие в национальном проекте «Производительность труда» позволило саратовским металлообрабатывающим предприятиям увеличить выработку продукции в среднем на 42%. Время, затраченное на производственные операции, сократилось на 66%.



В нацпроекте участвуют 8 предприятий региона по производству готовых металлических изделий, на которых эксперты Регионального центра компетенций Саратовской области (РЦК) внедряют технологии повышения производительности труда.

Некоторые предприятия показали значительные результаты внедрения принципов бережливого производства. Лидерами стали Саратовский арматурный завод – время протекания процесса изготовления шарового крана сократилось на 71% и АО «Газаппарат» – выработка при изготовлении фланцев на этом предприятии выросла в 2 раза.

По данным руководителя РЦК Сергея Карказова, самые распространённые проблемы предприятий этой отрасли связанны с нерациональным использованием человеческого ресурса. А именно, не сбалансирована загрузка персонала, неэффективно организованы рабочие места, наблюдается низкий уровень вовлеченности сотрудников в процесс.

В таких ситуациях, по мнению руководителя РЦК, перераспределение функций и задач, устранение потерь на рабочих местах и повышение мотивации персонала позволяет быстро и с минимальными финансовыми вложениями повысить производительность труда.

Так, на одном из предприятий за счет перераспределения задач между двумя операторами кран-балок удалось сократить простой в процессе изготовления фланцев на 60 минут ежесменно.

«Эксперты не следуют шаблону, а погружаются в каждый конкретный кейс, анализируют и составляют план развития исходя из запросов компаний. Индивидуальный подход к каждому предприятию и внедрение методик по повышению производительности позволяют добиться роста выработки продукции и сокращения издержек. И самое главное, что процесс улучшений не требует дополнительных инвестиций. Уже через полгода в работе предприятий происходят существенные сдвиги», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.

Помимо экспертной помощи в реализации проектов повышения производительности, участникам доступны льготные займы от Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей сроком до 5 лет и под 1% годовых, бесплатное обучение по программам "Лидеры производительности" и "Акселератор экспортного роста".