Саратовские металлообрабатывающие предприятия увеличили выработку продукции на 42%

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В нацпроекте участвуют 8 предприятий региона по производству готовых металлических изделий, на которых эксперты Регионального центра компетенций Саратовской области (РЦК) внедряют технологии повышения производительности труда.Некоторые предприятия показали значительные результаты внедрения принципов бережливого производства. Лидерами стали Саратовский арматурный завод – время протекания процесса изготовления шарового крана сократилось на 71% и АО «Газаппарат» – выработка при изготовлении фланцев на этом предприятии выросла в 2 раза.По данным руководителя РЦК Сергея Карказова, самые распространённые проблемы предприятий этой отрасли связанны с нерациональным использованием человеческого ресурса. А именно, не сбалансирована загрузка персонала, неэффективно организованы рабочие места, наблюдается низкий уровень вовлеченности сотрудников в процесс.В таких ситуациях, по мнению руководителя РЦК, перераспределение функций и задач, устранение потерь на рабочих местах и повышение мотивации персонала позволяет быстро и с минимальными финансовыми вложениями повысить производительность труда.Так, на одном из предприятий за счет перераспределения задач между двумя операторами кран-балок удалось сократить простой в процессе изготовления фланцев на 60 минут ежесменно.«Эксперты не следуют шаблону, а погружаются в каждый конкретный кейс, анализируют и составляют план развития исходя из запросов компаний. Индивидуальный подход к каждому предприятию и внедрение методик по повышению производительности позволяют добиться роста выработки продукции и сокращения издержек. И самое главное, что процесс улучшений не требует дополнительных инвестиций. Уже через полгода в работе предприятий происходят существенные сдвиги», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.Помимо экспертной помощи в реализации проектов повышения производительности, участникам доступны льготные займы от Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей сроком до 5 лет и под 1% годовых, бесплатное обучение по программам "Лидеры производительности" и "Акселератор экспортного роста".