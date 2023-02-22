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Больше всего нарушений связаны с незаконной торговлей

Новости
Вчера прошло очередное заседание административной комиссии муниципального образования «Город Саратов», в ходе которого было рассмотрено 137 дел.
Больше всего нарушений связаны с незаконной торговлей


Нарушения 64 физических лиц связаны с расклеиванием объявлений, сбросом мусора, организацией несанкционированных свалок, неудалением надписей и объявлений со зданий и сооружений, размещением транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями, невыполнением требований по установке на зданиях указателей с обозначением наименования улицы и номерных знаков, непринятием в установленный срок мер по участию в содержании прилегающей территории, самовольным изменением фасадов, созданием препятствий для подъезда к местам накопления твердых коммунальных отходов, выходом на лед водных объектов в местах, где выставлены знаки «Выход на лед запрещен».

Больше всего нарушений связаны с незаконной торговлей – 10 случаев.
К ответственности привлечено 4 должностных лица: ООО «КВС», ЗАО «СПГЭС», ПАО «Т Плюс» за нарушение установленных сроков проведения земляных работ и восстановления благоустройства после проведения земляных работ.
Сумма наложенных штрафов за комиссию составила более 200 тысяч рублей.